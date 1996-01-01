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"Cчитаю себя невиновным!"
Леонид Коротков обратился к жителям Амурской области и прокомментировал указ Президента РФ об отстранении его от должности губернатора региона.
"Уважаемые амурчане! Сегодня Президентом Российской Федерации В.В. ПУТИНЫМ подписан Указ об отставке меня от должности губернатора Амурской области в связи с утратой доверия президента.
Сегодня мне больно сознавать, что кампания по раздуванию в центральных средствах массовой информации фактов возбуждения уголовных дел против губернатора Амурской области, очевидно, принесла свои плоды. Печально, что президент, занятый важными государственными делами, не нашел возможности лично встретиться со мной, выслушать мою точку зрения на происходящее...
Многое, к моему сожалению, осталось недоделанным, но я уверен в том, что мой преемник на посту губернатора области сможет довести до конца начатые проекты, создать новые, принести реальную пользу жителям нашего региона. В отношении уголовных дел, возбужденных против меня в последнее время прокуратурой области, могу сказать только то, что считаю себя невиновным. Продолжая сотрудничество со следствием, буду свою невиновность доказывать следствию и суду...
Уважаемые земляки! Прощаясь с вами как губернатор области, желаю мира, процветания, любви и добра в каждом амурской доме, каждой амурской семье.
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