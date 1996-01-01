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Долго ли, Коротков ли...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Указом Владимира ПУТИНА отстранен от должности губернатор Амурской области Леонид КОРОТКОВ. Его обязанности исполняет Александр НЕСТЕРЕНКО, до сих пор занимавший пост заместителя главы региона. Согласно официальной информации, распространенной пресс-службой Кремля, Коротков "утратил доверие президента".

Как сообщает "Утро.Ru", деятельностью экс-губернатора давно интересуются правоохранительные органы. Он является фигурантом нескольких уголовных дел.

Прокурорские проверки неоднократно выявляли в работе Короткова вопиющие нарушения российского законодательства. В частности, в 2005-2006 гг. глава области "незаконно выделял денежные средства из резервного фонда администрации Амурской области на финансирование различных предприятий". В целом же противоправные действия руководителя обошлись бюджету региона в 123 млн руб.

Два года назад, в начале 2005 г., Леонид Коротков был переназначен Владимиром Путиным на пост губернатора Приамурья. Тогда он, в числе многих лидеров, поставил перед президентом вопрос о доверии и получил утвердительный ответ. Коротков вновь занял свой пост наряду с первым "назначенцем" Путина - губернатором Приморья Сергеем ДАРЬКИНЫМ. В то время в отношении него еще не были возбуждены уголовные дела.

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