Довыборы в хабаровскую гордуму продолжили в суде

11 мая перед краевым избиркомом в Хабаровске прошел пикет с 10-часовой голодовкой Анны РЯБЦЕВОЙ, демонстрировавшей прохожим два плаката "Я за депутата Кондракову!" и "Долой "басманное" правосудие"!

Так помощник Светланы КОНДРАКОВОЙ, победившей 11 марта по 24 избирательному округу Хабаровска, протестовала против решения Кировского районного суда, отменившего 3 мая эту победу и результаты выборов в этом округе.

Досье 11 марта в Хабаровске произошли довыборы депутатов городской думы 3-го созыва по 3 округам. В 24-м округе случилась сенсация: набрав свыше 30% голосов, победила 22-летний член партии "Патриоты России" Светлана Кондракова, студентка 5-го курса Дальневосточного института международных отношений. Она опередила 5 других кандидатов, в том числе двух "единороссов": 52-летнего профлидера завода "Дальдизель" Зинаиду ШИЛИНУ, а также самовыдвиженца, 29-летнего директора ООО "Радиострой" Константина РЯЗАНОВА.

Кстати, именно решением Кировского суда был зарегистрирован кандидатом по этому округу Константин Рязанов, которому окружной избирком сначала отказал. На сей раз, после проигрыша, обратилась в суд официальный кандидат "единороссов" Зинаида ШИЛИНА. Главным ее аргументом стали листовки, найденные на территории округа 10 марта. По словам заявителя, часть тиража листовок содержала клевету и оскорбления в ее адрес. При этом в исходных данных указывалось, что листовка якобы подготовлена по заказу другого кандидата - того самого Константина Рязанова. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 129 УК РФ "Клевета". По мнению представителей Шилиной, столь иезуитские действия в итоге дискредитировали в глазах избирателей обоих "единороссов" и отразились на результатах выборов.

И судья Кировского районного суда Дмитрий МАРТЫНОВ - после почти месячного рассмотрения скандального дела - 3 мая согласился с доводами Шилиной и отменил итоги выборов. Это вызвало бурное возмущение в стане хабаровских "Патриотов России".

Как сообщил "ЗР" глава городского отделения, депутат гордумы Дмитрий КОВАЛЬЧУК, пикет возле крайизбиркома - только начало протестных акций против решения суда. Помимо этого, "патриоты" планируют раздавать листовки в защиту Кондраковой в общественном транспорте, инициировать рассмотрение этого вопроса в гордуме и созвать специальную пресс-конференцию. Кроме того, на решение Кировского суда будет подана апелляция в краевой суд, который, уверены "патриоты", подтвердит прежние итоги выборов.

- Мы рассматриваем решение Кировского суда как прямое проявление административного ресурса со стороны хабаровской мэрии, - заявил Дмитрий Ковальчук, который в апреле уже громогласно объявил о своем желании стать новым "народным мэром". - Это решение абсолютно незаконно и противоречит краевому избирательному кодексу. Если б доказанные нарушения совершил победивший кандидат или его сторонники, тогда да. Здесь же вина Кондраковой абсолютна не доказана. Если вольно трактовать законодательство, то на декабрьских выборах в Госдуму любой кандидат захочет так "подстраховаться". Достаточно выпустить самому про себя клеветническую листовку, распространить ее в подъездах 10 домов, привести в суд трех свидетелей. И готово - любые итоги кто угодно сможет отменить!

Тем не менее пока решение Кировского райсуда в силе.