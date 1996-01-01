Вопросы профилактики

Краевая программа "Комплексные меры профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Приморском крае" после утверждения губернатором заработает в крае уже в этом году.

Как полагают приморские законотворцы, 157 млн 893 тыс. руб. - столько выделено денег на реализацию программы - хватит, чтобы за 3 года - с 2007-го по 2009 г. - значительно повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, а число совершаемых преступлений снизить.