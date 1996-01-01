Когда назначат выборы в Дальнегорске?

Вопрос о назначении очередных выборов дальнегорского мэра остается открытым. Расформированная по решению крайизбиркома муниципальная избирательная комиссия за день до своего роспуска назначила повторные выборы на 11 марта. Однако крайизбирком решение отменил, признав, что дату выборов должна определить городская дума.

По мнению местных законников, если выборы признаны несостоявшимися, то следующие должны пройти в течение года. То есть до 22 октября. Поэтому не позднее 16 июля городская дума должна принять окончательное решение о дате голосования. В российском законодательстве предусмотрены 2 единые даты голосования: 2-е воскресенье марта либо 2-е воскресенье октября. Депутаты никак не придут к единому мнению по этому вопросу и предполагают решить его в судебном порядке. Прокуратура города может выйти с иском в краевой суд о понуждении думы города к назначению выборов.