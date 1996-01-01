Владивосток до народного мэра не дозрел?

Представители партии "Справедливая Россия" в городской Думе г. Владивостока предложили вынести на общественные слушания вопрос по изменению схемы выборов мэра. И уже нашли одобрение населения.

По мнению депутата и представителя "справедливых" Александра ЮРТАЕВА, Владивосток перестанет быть криминальной столицей региона, если главу городской администрации будет назначать специальная комиссия гордумы: "Как в советские времена, а выдвинутую кандидатуру будут поддерживать депутаты. Россия еще не готова к демократии". Это предложение депутаты рассмотрят на очередном заседании думы.