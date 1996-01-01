Дорожный диалог

Накануне субботней акции автомобилистов против плохих дорог и.о. главы администрации Владивостока Юрий КОРЕНЬ встретился с представителями общественных организаций города.

Как отметил Юрий Корень, "безусловная позиция администрации - действовать сообща и вместе с общественными организациями выработать пути решения проблем города, в котором мы все живем". По сообщению пресс-службы города, на встрече президент Приморской правозащитной общественной организации "Свобода выбора" Владимир ЛИТВИНОВ и секретарь Антикоррупционной коалиции Приморья Виталий БЕРЕГОВСКИЙ поделились своими мнениями и предложениями по дорожным проблемам, и в частности, текущему ремонту дорожного полотна во Владивостоке. К примеру, обсуждался вопрос о привлечении дополнительных специалистов по вопросам технологии производства асфальта.

Также было предложено совместно с Думой г. Владивостока регулярно проводить общественные слушания по наиболее важным для горожан вопросам.