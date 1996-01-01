Мы рады встречным предложениям и инициативам

Опыт, накопленный руководством Сахалинской области за годы реализации на ее территории крупных международных проектов в области добычи нефти и газа, федеральных и областных целевых программ, позволил перейти от решения срочных хозяйственных вопросов к стратегическому планированию и созданию долгосрочных программ развития региона. На 2007 год приходится начало реализации стратегии развития области на период до 2020 года. Основные положения этого масштабного документа специально для "ДК" комментирует вице-губернатор Сахалинской области Владимир ШПАКОВСКИЙ.

- Владимир Викентьевич, прежде всего, какова цель этого программного документа?

- Стратегия развития Сахалинской области, рассчитанная на период до 2020 года, призвана обеспечить диверсификацию экономики. Ставка в ней делается на глубокую переработку на территории области всех добываемых минерально-сырьевых ресурсов и получение дополнительных финансовых выгод от включения в систему международного разделения труда. Задача это непростая и потребует в свою очередь масштабной модернизации топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры. Но без этого невозможно развитие других секторов экономики. Инфраструктурные ограничения, и в первую очередь в транспортном комплексе, являются сдерживающим фактором в развитии экономики Сахалинской области. Мы не можем с этим мириться.

- Но в последние годы в области, особенно на севере, ведется активная реконструкция дорог, мостов, узкоколейная железная дорога заменяется на стандартную российскую колею.

- Согласен, в этом направлении сделано уже много, как за счет средств инвесторов, занимающихся разработкой шельфовых проектов, так и за счет бюджетных средств и ОАО "Российские железные дороги ("РЖД")". Эта работа будет продолжаться. Но если оценивать долгосрочную перспективу области, то первоочередную важность здесь приобретает проект создания мостового (тоннельного) перехода между материковой частью России и островом Сахалин. Он обеспечит надежное транспортное сообщение, существенно увеличит экспортный потенциал области, а также реализует очередной этап строительства трансконтинентального коридора Япония - Россия - Европа.

Еще в 2002 году во исполнение поручения Президента РФ Владимира ПУТИНА и постановления Правительства РФ коллективом более чем из 40 отраслевых и академических институтов было подготовлено предварительное ТЭО проекта. Экспертный Совет Правительства РФ дал ему положительную оценку при условии устранения замечаний. На сегодняшний день ОАО "Российские железные дороги" в рамках своей инвестиционной программы и при участии администрации Сахалинской области взялось за его доработку. Эту работу планируется закончить в текущем году и в последующем сформировать предложение о включении проекта в перечень объектов федерального значения с целью финансирования его за счет бюджетных средств. Стоимость проекта оценивается в сумму более 120 млрд рублей. Деньги, как видим, немалые. Проектом может заинтересоваться бизнес на условиях государственно-частного партнерства.

Другой крупный проект, затрагивающий развитие транспортного комплекса, связан с созданием инфраструктуры для экспорта за пределы острова сахалинского угля. Проект направлен на повышение экспортных возможностей до 8 млн т угля в год. Он включает в себя строительство угольного терминала в порту г. Корсакова и железнодорожной линии Ильинский - Углегорск общей стоимостью около 14 млрд рублей. На сегодняшний день российскими институтами разработано обоснование инвестиций проекта. Заявку на финансирование планируется подать в Инвестиционный фонд Российской Федерации. Инвесторам предлагается участие в этом проекте на условиях софинансирования.

- Известно, что Сахалинская область вошла в число 16 субъектов Российской Федерации, отобранных для реализации "пилотных" проектов в жилищном строительстве. Какие прогнозы по реализации этого проекта?

- В сфере жилищного строительства у нас принята целевая программа "Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006-2010 гг. и на период до 2015 г.", важное место в которой отводится развитию промышленности строительных материалов. Область нуждается в кирпичном, базальтовом и цементном заводах. Как мы рассчитываем, в отрасль будут направлены средства частных инвесторов. Участие в этих проектах деловых кругов представляет для нас интерес как с точки зрения привлечения инвестиционных средств и технологий, так и решения маркетинговых вопросов, в частности, выхода на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время разрабатывается обоснование инвестиций по кирпичному заводу. Под размещение производства имеются строительные помещения вблизи месторождения глин, решаются другие сопутствующие вопросы.

В этом году проведен аукцион на право пользования участком недр "Южный" - крупнейшего Гомонского месторождения известняков, которое должно стать сырьевой базой для будущего цементного производства. Сейчас просчитываются различные варианты реализации этого проекта. Создание производства мощностью до 1 млн т цемента в год потребует около 3 млрд рублей инвестиций. Это превышает потребности Сахалинской области в цементе, поэтому наш интерес к сотрудничеству в этом проекте связан с поставкой, во-первых, конкурентоспособной технологии производства и, во-вторых, с выходом на внешние рынки.

Проект строительства базальтового завода предполагает производство так называемого базальтового ровинга мощностью 2 тыс. т в год. Общая стоимость завода оценивается в сумму около 780 млн руб. Этот проект также планируется развивать с учетом экспортного потенциала соседних регионов. Помимо внутреннего рынка ровинг планируется продавать в Японию и другие страны АТР. Уже ведутся переговоры с японскими компаниями "Мицубиси" и "Сумитомо". Японские специалисты дали высокую оценку образцам готовых изделий.

- Какое место в будущем отводится развитию минерально-сырьевого потенциала области?

- В настоящее время, вы знаете, осваивается только два сахалинских нефтегазовых проекта. Ведутся геологоразведочные работы на проектах "Сахалин - 4, - 5, - 6". Это значит, что активность работ в нефтегазовом комплексе области будет только возрастать. Их развитие мы увязываем с созданием на территории области крупного газохимического и нефтеперерабатывающего производств. По предложению администрации Сахалинской области группой японских компаний "Мицуи", "Мицубиси" при финансовой поддержке Японского банка международного сотрудничества (JBIC) был разработан мастер-план по ряду направлений использования природного газа. В нем предложены варианты по производству метанола и аммиака. Общий объем инвестиций в газохимический комплекс оценивается в сумму около 30 млрд рублей. В этом направления мы также работаем с российским Институтом систем энергетики им. Мелентьева (г. Иркутск). В рамках разработки Концепции "Обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и энергетической безопасности Сахалинской области" рассматриваются вопросы по производству этилена, полиэтилена, метанола, а также организация нефтеперерабатывающего производства. Мы ведем переговоры с Правительством РФ, операторами нефтегазовых проектов, крупными компаниям по этим вопросам, что в дальнейшем позволит определить инвестиционный потенциал этого сектора экономики.

Одна из ведущих отраслей промышленности Сахалинской области - угольная. В условиях сурового островного климата она является основным поставщиком энергетического топлива для нужд экономики. Прогнозные ресурсы области составляют около 14,1 млрд тонн угля, и лишь небольшая часть из них осваивается. Сегодня основные меры направлены на развитие Углегорского района, запасы которого составляют около 4 млрд тонн угля. Здесь необходимо решать вопросы формирования транспортной инфраструктуры, которая бы обеспечила поставки угля за пределы Сахалинской области. Ряд таких проектов уже осуществляется, и, в частности, ведется реконструкция Шахтерского угольного порта, включающая в себя строительство угольного терминала мощностью до 6 млн тонн в год. Готовится проект организации оптимальной схемы перевозки 8 млн тонн угля в год - о нем я уже упоминал в начале нашего разговора.

Параллельно готовятся проекты освоения новых объектов. Разработано обоснование инвестиций строительства разреза "Солнцевский" с доведением мощности добычи угля до 4,5 млн тонн в год и общим объемом инвестиций около 7 млрд рублей. Рассматривается вопрос строительства предприятий по химической переработке бурых углей, уже заключен договор на разработку ТЭО инвестиций. В рамках программы развития энергосистемы Сахалина в этом районе рассматривается вариант строительства угольной ТЭЦ мощностью 300 МВт. Все перечисленные проекты входят в региональную стратегию развития Сахалинской области и ориентированы на привлечение инвестиций, в том числе иностранных. Мы готовы обсуждать варианты их реализации и будем рады встречным предложениям и инициативам.

- В последние годы в области все больше внимания уделяется развитию инфраструктуры туризма. Какие проекты в этой области экономики останутся приоритетными на ближайшие годы?

- Развитие туристической отрасли - новое для нас направление деятельности. Неповторимый ландшафт и животный мир дикой природы делают наши острова интересными для туристов всего мира. В последнее время в области строится много гостиниц высокого класса, восстанавливаются памятники культуры, горнолыжный комплекс "Горный Воздух".

Инвесторам мы предлагаем участие в реализации проекта "Строительство туристско-рекреационной зоны "Анива-море". Под него отведена территория площадью в 60 га. Первый этап проекта, который вышел на стадию реализации, включает в себя строительство блочно-модульной ТЭЦ, очистных сооружений, зоны отдыха с водно-оздоровительным комплексом "Аквапарк", гостиницы, спортивных площадок и т.п. Стоимость этого этапа оценивается приблизительно в 900 млн рублей. Второй этап включает строительство океанариума, рыбного ресторана, резервной жилой зоны с коттеджной застройкой.