"Молодогвардейцы" сожгли чучело премьера Эстонии

Во Владивостоке приморская общественная организация "Молодая гвардия" выступила против решения эстонского правительства о переносе памятника "Воину освободителю".

По сообщению информагентств, на берегу Спортивной гавани активисты сожгли флаг Эстонии и чучело премьер-министра Андруса АНСИЛА. Митинг прошел в рамках всероссийской акции протеста против политики эстонского правительства, принявшего решение о демонтировании в Таллинне памятника "Воину освободителю" и перезахоронении останков советских солдат. Вокруг полыхающего чучела премьера Эстонии собралось около 100 человек с плакатами: "Великая победа вечна!" и "Эстонское правительство - в костер!"