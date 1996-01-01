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Бюджет на 2008-2010 годы примут оперативно

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как и было обещано Правительством РФ, перед майскими праздниками в Госдуму был внесен проект федерального бюджета на 2008-2010 годы. Впервые за последние годы это было сделано столь рано. Обычно проект бюджета вносился в двадцатых числах августа. И обсуждению бюджета отводилась фактически вся осень.

Но, утверждая окончательный вариант закона о бюджете в декабре или даже в конце ноября, парламентарии столкнулись с тем, что фактически финансирование многих статей и программ начиналось только весной, а то и летом. Связано же это, сообщают "ФК-Новости", с неповоротливостью бюрократического механизма. Так что можно ожидать, что обсуждение документа весной позволит начать реальное финансирование с января. Впрочем, на сто процентов в этом нельзя быть уверенным до тех пор, пока соответствующие средства не будут перечислены на те или иные счета бюджетополучателей.

На сей раз документ выглядит очень внушительно и насчитывает в общей сложности более 4,5 тыс. страниц текста. Премьер Михаил ФРАДКОВ уже заявил, что документ - качественно новый. "Мы предусмотрели в нем предложения, прозвучавшие в послании Президента России Федеральному Собранию в части решения социальных вопросов, включая крупные проекты инфраструктурного характера в энергетике, транспорте, строительстве жилья, серьезно рассмотрены и обеспечены финансированием вопросы пенсионного обеспечения", - сообщил премьер.

Языком цифр

Проект бюджета составлен на основе прогноза социально-экономического развития до 2010 года и предусматривает высокие темпы роста экономики - не меньше 6% в год. Профицит федерального бюджета в 2008 году составит 74,1 млрд руб., или 0,2% ВВП, в 2009 году - 14,2 млрд руб., или 0,04% ВВП, в 2010 году бюджет будет безпрофицитным.

Доходы федерального бюджета в 2008 году составят 6 трлн 644,4 млрд руб (19% ВВП), в 2009 году - 7 трлн 465,4 млрд руб. (18,8% ВВП), в 2010 году - 8 трлн 089,9 млрд руб. (18,1% ВВП).

Расходы составят 6 трлн 570,3 млрд (18,8% ВВП), 7 трлн 451,2 млрд руб. (18,8% ВВП) и 8 трлн 89,9 млрд руб. (18,1% ВВП). Нефтегазовый трансферт федеральному бюджету в 2008 году составит 2 трлн 135 млрд руб. (6,1% ВВП), в 2009 году - 2 трлн 103,6 млрд рублей (5,3% ВВП), в 2010 году - 2 трлн 16 млрд руб. (4,5% ВВП).

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