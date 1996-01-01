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Сына и брата главы ФСБ наградили. За что?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Президент России Владимир ПУТИН наградил сына и брата главы ФСБ Николая ПАТРУШЕВА государственными наградами.

Как сообщил "Коммерсант", за трудовые успехи и многолетнюю работу 62-летний Виктор ПАТРУШЕВ, работающий в АО "МегаФон", получил орден Дружбы, а 26-летний (!) советник главы совета директоров "Роснефти" Андрей ПАТРУШЕВ награжден орденом Почета.

Как отмечает издание, младший сын главы ФСБ Андрей Патрушев пришел в "Роснефть" в сентябре 2006 года. Он неформально курирует в "Роснефти" работу информационного департамента компании. В "Роснефти" категорически отказались комментировать награждение своего сотрудника высокой государственной наградой.

Виктор Патрушев - профессиональный кораблестроитель и до 2000 года работал в НИИ и проектных учреждениях в Санкт-Петербурге. В настоящее время он работает заместителем административного директора Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон". Круг его обязанностей в "МегаФоне" не раскрывают.

Награждены были также полярники, вывозившие на Рождество делегацию во главе с главой ФСБ в Антарктиду. Как отмечает издание, сам Николай Патрушев новых наград пока не получил.

Досье

Орден Дружбы - государственная награда Российской Федерации. Учреждён указом Президента РФ от 2 марта 1994 года № 442. Предшествовавшим орденом был советский орден Дружбы народов, учреждённый в 1972 году. Автором эскиза ордена был художник А. Б. ЖУК, который также являлся автором эскиза советского ордена. Орденом награждаются граждане за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России, за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между государствами.
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