Сына и брата главы ФСБ наградили. За что?

Президент России Владимир ПУТИН наградил сына и брата главы ФСБ Николая ПАТРУШЕВА государственными наградами.

Как сообщил "Коммерсант", за трудовые успехи и многолетнюю работу 62-летний Виктор ПАТРУШЕВ, работающий в АО "МегаФон", получил орден Дружбы, а 26-летний (!) советник главы совета директоров "Роснефти" Андрей ПАТРУШЕВ награжден орденом Почета.

Как отмечает издание, младший сын главы ФСБ Андрей Патрушев пришел в "Роснефть" в сентябре 2006 года. Он неформально курирует в "Роснефти" работу информационного департамента компании. В "Роснефти" категорически отказались комментировать награждение своего сотрудника высокой государственной наградой.

Виктор Патрушев - профессиональный кораблестроитель и до 2000 года работал в НИИ и проектных учреждениях в Санкт-Петербурге. В настоящее время он работает заместителем административного директора Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон". Круг его обязанностей в "МегаФоне" не раскрывают.

Награждены были также полярники, вывозившие на Рождество делегацию во главе с главой ФСБ в Антарктиду. Как отмечает издание, сам Николай Патрушев новых наград пока не получил.