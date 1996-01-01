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Страна гламура и нищеты
Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир ЛУКИН выступил в Совете Федерации с докладом о ситуации с правами человека в стране в 2006 году.
Он сразу отметил, пишут "ФК-Новости", что 46% всех жалоб, которые поступают к Уполномоченному, касаются нарушений, связанных с низкими зарплатами, плохими жилищными условиями, задержкой выплаты зарплаты, громадным разрывом между "бесстыдно гламурным богатством" и нищетой.
Владимир Лукин также подчеркнул, что всего 2006 году к нему обратилось 30 тыс. человек. Для такой большой страны, как Россия, наверное, это мало. Но для скромного аппарата Уполномоченного по правам человека -достаточно много, отметил он. Уполномоченный работает на пределе своих возможностей, конечно, если речь не идет о простых отписках, а о фактическом реагировании на письма и обращения.
Владимир Лукин также отметил, что его доклад достаточно резкий, так как никто не знает о положении дел с правами человека "лучше нас самих". По его словам, уровень демократии в стране зависит именно от способности реагировать на нарушения права человека. А права человека нарушаются, по его мнению, практически во всех странах. 2006 год не был отмечен сильными социальными выступлениями граждан, как 2005 год, после принятия пресловутого закона "О монетизации льгот".
По мнению Лукина, ситуация с правами человека в 2006 году в России стала несколько улучшаться. Были приняты законодательные акты, которые эту способствовали. В первую очередь, речь идет о поправках в Трудовой кодекс, которые позволили решать трудовые споры, речь идет также о внесении изменений в миграционное законодательство.
Впрочем, отвечая на вопрос сенаторов, Владимир Лукин обратил внимание на то, что если в царской России 20% судебных приговоров было оправдательных, то сегодня суды в основном выносят обвинительные приговоры. Владимир Лукин также заметил, что до сих пор Федеральным Собранием РФ не принят закон о коррупции. "Почему?". С этим вопросом он обратился к сенаторам. Вкратце он коснулся ситуации с правами ребенка и отметил, что здесь много проблем.
Что же касается введения специального Уполномоченного по правам ребенка, то, как отметил Лукин, такая должность не прописана в Конституции, а, следовательно, такой Уполномоченный не будет обладать всеми правами Уполномоченного по правам человека. Кроме того, по словам Лукина, если вводить должность Уполномоченного по правам ребенка, как заместителя Уполномоченного по правам человека, то сразу встанет вопрос о том, что нужны заместители по проблеме инвалидов, по проблеме заключенных и т. д. Впрочем, сам Лукин не исключает того, что проблему каким-то образом можно было бы решить.
Коснулся Владимир Лукин и нарушения прав человека во время проведения несанкционированных митингов. Дело в том, что, по мнению многих обратившихся к нему, митинги были запрещены незаконно. Владимир Лукин напомнил, что в Уголовном кодексе существует статья 149, которая прямо вводит уголовную ответственность за воспрепятствование проведения митингов и шествий. Но пока ему не известно, чтобы кто-то был привлечен по этой статье.
Владимир Лукин также обратил внимание на то, что не во всех регионах России приняты законы об Уполномоченных по правам человека в субъекте Федерации и не везде такие Уполномоченные работают. Получается парадокс, добавил Лукин, что губернаторы сами же нарушают права человека, и сами же считают себя их гарантами. Он обратился к сенаторам с просьбой ускорить принятие законопроектов в регионах об Уполномоченных по правам человека и о том, чтобы там действительно появились такие Уполномоченные.
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