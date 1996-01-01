Приморскую ЛДПР возглавит житель... Лондона

Фигура нового лидера регионального подразделения ЛДПР, которого избрали на отчетно-перевыборной конференции 4 мая, ввергла в шок всех членов партии.

Как сообщил ДДГ "ЗР" координатор партии по Надеждинскому району Игорь ЧЕРЕВКОВ, сама конференция проходила на закрытой территории военного завода "Восточная верфь" в атмосфере строжайшей секретности, куда не пустили даже координаторов от районов Приморья. Засекреченным оказалась также личность нового руководителя ЛДПР. Известно только, что он не имеет отношения ни к либеральной демократии, ни к Приморью, а постоянным его местом жительства, по утверждению Игоря Евгеньевича, является город Лондон.