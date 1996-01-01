Доходы казино поделить "по сестрам"

Законодательная дума Хабаровского края озаботилась доходами от игорного бизнеса. Депутаты поддержали предложение вологодских коллег о компенсации доходов, которых лишаются региональные бюджеты в связи с закрытием игорных заведений на их территории.

Налог, собираемый с игорных заведений, является региональным и служит солидным источником для пополнения местных бюджетов. Например, в казну Хабаровского края ежегодно поступают сотни миллионов рублей, которых он лишится в результате ликвидации игорного бизнеса. Депутаты предлагают справедливое, с их точки зрения, решение. Налог с игорных заведений в специальных зонах зачислять в федеральный бюджет, а ставку налога на прибыль, поступающую в бюджеты субъектов федерации, увеличить на один процент - до 18,5%. Это, по мнению хабаровчан, позволит соблюсти баланс интересов территорий и компенсировать выпадающие доходы.