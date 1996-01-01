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Как делили "лишние" деньги

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Прошло четыре месяца, как приморские депутаты приняли бюджет на 2007 г., но он уже нуждается в поправках. Во-первых, новые проекты, которые возникли в феврале, - "Большого Владивостока" и "Мегаполис Юг Приморья". Во-вторых, администрация края "изыскала" дополнительные средства - депутаты поспешили их утвердить.

На очередном заседании Законодательного собрания Приморского края проект закона "О внесении изменений в закон Приморского края "О краевом бюджете на 2007 г." принят во втором чтении. До открытого заседания добрались поправки, уже одобренные комитетом по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. Всего комитетом рассмотрено 40 поправок, рекомендовано к принятию 27, отклонено 14.

Откуда взялись дополнительные деньги в бюджете? Федеральный бюджет гарантирует поступление 3,8 млрд руб. Уточнили и собственные доходы: найдено дополнительно 700 млн руб. налоговых и неналоговых поступлений. Итого в 2007 г. ожидается 33,5 млрд руб. доходов, 35,7 млрд руб. расходов. Дефицит составил 2,2 млн руб., или 6%. Многовато! Но комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам сам сократить расходы - а они в основном социальные - не решился.

Так, учли поправку комитета по продовольственной политике и природопользованию на общую сумму 162 млн руб. Из них 30 млн руб. нацелено на поддержку организаций и предприятий агропромышленного комплекса и владельцев личных подсобных хозяйств. На 120 млн руб. предлагается увеличить расходы на реализацию краевого закона "О наказах избирателей" - по 3 млн на депутата. И цифра на ремонт дорог округлилась до 200 млн руб. На 120 млн руб. увеличены расходы по статье "Физическая культура и спорт", в основном на поддержку баскетбольного клуба "Спартак-Приморье". По статье "Молодежная политика и оздоровление детей" планируется потратить 13 млн руб.

А вот и главная причина внеочередной корректировки бюджета. Срочно необходимо узаконить деньги на "большой проект": 15 млн руб. на выполнение научно-исследовательских работ по разработке стратегии социально-экономического развития края до 2025 г. и 135 млн руб. на проектно-изыскательские работы по объектам, предусмотренным в рамках подготовки к саммиту АТЭС.

И что тут резать? По словам председателя комитета ЗС по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста АХОЯНА, и отклоненные поправки предполагается рассмотреть на последующих заседаниях: "Мы понимаем, что принятие данного проекта проходит в ограниченный законодательством срок и нет достаточного времени для проработки и согласования с администрацией края". Чтобы убрать возможные депутатские разногласия, Ахоян напомнил о грядущей осенней корректировке.

Впрочем, их и не возникло после четко высказанной позиции администрации края. По просьбе первого вице-губернатора Александра КОСТЕНКО рассмотрение поправок в бюджет в третьем чтении отложено до возвращения губернатора из Москвы: "Просьба рассмотреть решение комитета по бюджету ЗС, принять его и на этом остановиться для дальнейших совместных консультаций с администрацией края. А все дальнейшие необходимые поправки - на очередном майском заседании". Голосовали без лишних споров. И дело здесь не только в уважении к "хозяину", просто в правительстве федеральная целевая программа по развитию Дальнего Востока и тем более по проекту к АТЭС все еще "отмеряется".

Вот и ушло на бюджет меньше 20 минут, вместо запланированного часа. А потому депутаты на первом майском заседании успели рассмотреть больше 40 вопросов. Не принято только два - по созданию молодежного совета при ЗС и о повышении в три раза пособия матерям-одиночкам.

По последнему предложению, внесенному на рассмотрение Оксаной РЫБАЛКО, развернулась оживленная дискуссия. По ее словам, в крае проживает около 13 тыс. детей, воспитываемых матерями-одиночками, на дополнительные выплаты из краевого бюджета потребуется 12,6 млн руб. в год - по 350 руб. на ребенка ежемесячно. Однако, с точки зрения администрации края, предложение не учитывает косвенные последствия. "Все, что касается социальной помощи, должно быть взвешено, - объяснил эту позицию Александр Костенко. - Совокупно Приморский край и так в лидерах РФ по объему социальной помощи на одного получателя".

И действительно, в откорректированном бюджете на социальные выплаты запланировано немало. Так, 170 млн руб. будет стоить питание школьников в младших классах, 10 млн добавили на выплаты детям, находящимся под опекой, и дополнительные 200 млн получит Территориальный фонд обязательного медицинского страхования на лекарственное обеспечение льготников.

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