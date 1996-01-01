Президентский наказ

Президент РФ Владимир ПУТИН считает, что морские суда, принадлежащие российским судовладельцам, должны ходить под российским флагом.

"Сегодня Россия контролирует более 1,5 тыс. судов. Их общий дедвейт - около 15 млн тонн, однако 60,3% этого тоннажа перевозится под "удобными" для российских судовладельцев флагами и количество таких судов постоянно растет. По сравнению с началом 90-х оно увеличилось почти в 4 раза", - заявил В. Путин на совместном заседании Госсовета и Морской коллегии.

По данным президента, за последние 15 лет флот морских пароходств сократился в 4,8 раза. "К примеру, уже не существует Балтийского пароходства, а флот Дальневосточного сократился почти на 66%. Все эти факты говорят о том, что проблемам морского флота еще уделяется недостаточно внимания, и полагаю, что правительству необходимо разработать меры, которые обеспечивали бы ускоренное развитие флота, в том числе пассажирского", - сказал глава государства.

Президент назвал развитие морских портов важнейшим вопросом. "В настоящее время в России действует 62 таких порта, однако, как я уже говорил, российские грузопотоки продолжают идти через иностранные порты. Причины здесь известны - наши порты не отвечают сегодня современным требованиям и не соответствуют потребностям российской экономики", - отметил В. Путин.

По его словам, это относится и к крупнейшим портам, расположенным на Балтике, в Новороссийске, на Дальнем Востоке и на трассах Северного морского пути. "Считаю, что правительству надо незамедлительно принять комплекс мер по развитию в первую очередь этих портов. Для каждого из них необходимо разработать конкретные программы действий, причем не дожидаясь законов, принятие которых также нужно ускорить", - подчеркнул глава государства.

Комментарий

Депутат Госдумы (фракция "Единая Россия"), заместитель председателя Комитета по энергетике, транспорту и связи Виктор КЛЮС:

- Россия за последние полтора года на самом деле сделала достаточно много для того, чтобы вернуть флот под российский флаг. Не секрет, что сегодня не более 4% национальной грузовой базы осваивается флотом под нашим флагом, а 96% перевозится флотом под иностранным флагом. В свое время я руководил собственной судоходной компанией, расположенной в городе Находка, и могу вам сказать, что сегодня практически невозможно флоту, работающему на грузе иностранных фрахтователей, плавать под российским флагом. Иностранные компании, естественно, предпочитают фрахтовать не российский флот, а флот под иностранным флагом.

Для того чтобы зарегистрировать флот под российским флагом, до сегодняшнего дня необходимо было платить примерно на 20% больше, чем платят судоходные компании, использующие "удобные флаги". У флота жизнь ограничена - 20-25 лет, после чего пароход подлежит списанию. Если сегодня пароход стоит $60 млн для иностранцев, то для российской компании он будет стоить примерно $72 млн. Поэтому иностранцы, чтобы окупить свои затраты, могут работать по более низким фрахтовым ставкам, чем российские компании, и при этом не нести убытков.

Если говорить о развитии портов, то, безусловно, главная среди больных тем - что станет с ними, когда Россия будет принята во Всемирную торговую организацию (ВТО). Не секрет, что в случае вступления в ВТО мы будем вынуждены выравнять железнодорожные тарифы как, например, до портов Мурманск и Архангельск, так и до порта Таллинн. В этом случае большая часть грузов уйдет именно в прибалтийские и украинские порты. Здесь дело в том, что сегодня наши порты практически не в состоянии конкурировать с портами Прибалтики. Поэтому то, что сегодня говорится об особых экономических портовых зонах, абсолютно правильно. Только немного неправильно понимают, как их надо делать. Нельзя, чтобы Архангельск конкурировал с Мурманском, а Находка конкурировала с Владивостоком. Надо, чтобы Находка и Владивосток, например, вместе могли конкурировать с портом Пусан в Южной Корее. Поэтому порты Находки и Владивостока должны работать в равных экономических условиях. Если порту Владивосток будет присвоен статус особой экономической зоны, а Находка этого не получит, значит, порт Владивосток получит просто-напросто реальный шанс задушить порт Находка. А кому это нужно? Кто от этого выиграет? Поэтому я считаю особенно важным, чтобы все порты России имели одинаковый статус порто-франко, свободного порта. Это самое главное, что нужно делать, исходя из того, что сегодня наши порты вынуждены конкурировать с иностранными портами.