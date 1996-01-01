Профсоюзы договорились с депутатами

На прошлой неделе в краевом парламенте состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве ЗС и Федерации профсоюзов.

Как сказал председатель ЗС Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ: "В крае существует ряд острых проблем, для решения которых необходимо объединение усилий депутатского корпуса и профсоюзов. В первую очередь, это вопрос пенсионного обеспечения".

Другие направления совместной деятельности - борьба с серыми схемами выплаты заработной платы, усиление контроля за охраной труда и соблюдением техники безопасности на предприятиях края, вопрос транспортной оторванности Дальнего Востока и льготного проезда дальневосточников в центральные районов страны.

В соответствии с Соглашением депутаты и члены профсоюзов будут совместно совершенствовать нормативно-правовую базу в социально-трудовой и экономической сферах Приморского края. Документ позволит членам профсоюзов принимать участие в заседании комитетов и комиссий краевого парламента. Также в соответствии с Соглашением члены Федерации профсоюзов получат доступ к документам, относящимся к законотворческой деятельности приморских депутатов, а депутаты обязуются рассматривать обращения Федерации профсоюзов Приморья и учитывать их в своей деятельности.