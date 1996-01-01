На Первомай вышли с черными шарами

Представители партии "Трудовая Россия" в составе сотни человек провели первомайское шествие. Группа из пожилых людей и подростков под красными знаменами с портретами Ленина и Сталина прошла по улице Алеутской. Шествие небольшой колонны по проезжей части тщательно опекалось машинами с мигалками и нарядами милиции общественной безопасности Владивостока.

Дело в том, что накануне 1 мая в УВД Приморья и к приморским чекистам из неофициальных источников поступили сигналы о готовящемся акте самосожжения на центральной площади. Якобы его намерены провести женщины пенсионного возраста в знак протеста против мизерных пенсий, которые ниже прожиточного уровня... Однако 1 мая никаких неожиданностей не произошло, и представители "Трудовой России" влилась в ряды, коммунистов и других сочувствующих митингующих на привокзальной площади краевого центра.

На другой митинг, организованный Федерацией профсоюзов Приморского края, собрались пенсионеры и работающие горожане, а также студенты владивостокских вузов. Всех волновало повышение зарплат и пенсий, а также решение других острых социальных проблем.

Кроме того, народные гуляния, праздничные концерты, шествия и спортивные состязания состоялись в Артеме, Дальнереченске, Лесозаводске, Анучинском, Кавалеровском, Михайловском, Черниговском и других городах и районах Приморья.