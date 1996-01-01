Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Первомай вышли с черными шарами
Представители партии "Трудовая Россия" в составе сотни человек провели первомайское шествие. Группа из пожилых людей и подростков под красными знаменами с портретами Ленина и Сталина прошла по улице Алеутской. Шествие небольшой колонны по проезжей части тщательно опекалось машинами с мигалками и нарядами милиции общественной безопасности Владивостока.
Дело в том, что накануне 1 мая в УВД Приморья и к приморским чекистам из неофициальных источников поступили сигналы о готовящемся акте самосожжения на центральной площади. Якобы его намерены провести женщины пенсионного возраста в знак протеста против мизерных пенсий, которые ниже прожиточного уровня... Однако 1 мая никаких неожиданностей не произошло, и представители "Трудовой России" влилась в ряды, коммунистов и других сочувствующих митингующих на привокзальной площади краевого центра.
На другой митинг, организованный Федерацией профсоюзов Приморского края, собрались пенсионеры и работающие горожане, а также студенты владивостокских вузов. Всех волновало повышение зарплат и пенсий, а также решение других острых социальных проблем.
Кроме того, народные гуляния, праздничные концерты, шествия и спортивные состязания состоялись в Артеме, Дальнереченске, Лесозаводске, Анучинском, Кавалеровском, Михайловском, Черниговском и других городах и районах Приморья.
Новости тематики
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
Новости раздела
- Социологи изучают предвыборную ситуацию в Приморье
- Дальний Восток стал ближе к Москве
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- На пост губернатора Приморья уже претендует "праведная дюжина"
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Tele2 второй год лидирует по репутации в российском телекоме
- 2019-й станет перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
- Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
- В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- "Аналог" уходит в прошлое
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья