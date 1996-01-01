Послал в светлое будущее

Даже несмотря на то, что большая часть идей, озвученных в обращении, давно была на слуху и ни для кого не являлась неожиданностью, суммарный месседж президентского выступления дает основания делать выводы о будущих серьезных изменениях в экономическом курсе.

В целом экономическая часть обращения была обильно сдобрена элементами популизма, что неудивительно, учитывая скорое окончание президентского срока Владимира ПУТИНА, пишет "Утро.Ru".

Итак, главным объектом внимания президента стал Стабилизационный фонд, судьбу которого можно считать окончательно решенной. Со слов Президента РФ напрашивается вывод, что изначально поставленные перед Фондом задачи сегодня можно считать решенными. "В 2002 г. мы приняли решение о создании Стабилизационного фонда, - пояснил собравшимся Владимир Путин. - Он был необходим для гарантии исполнения бюджетных обязательств и снижения инфляционного давления, вызванного высокими ценами на энергоносители на мировых рынках. Время показало, что такая политика была правильной, оправданной. Мы добились последовательного снижения инфляции, и это позитивно сказалось на росте реальных денежных доходов граждан, это способствовало устойчивому развитию экономики. Однако сегодня характер экономических задач требует корректировки функций и структуры Стабилизационного фонда...". Этими словами глава государства подвел черту под прежней практикой использования Фонда, к несомненному восторгу многочисленных желающих пустить этот колоссальный и плохо управляемый капитал "в дело". Возникает, правда, вопрос - на основе чего президент сделал вывод о том, что если данная политика была оправдана тогда, то почему она уже не оправдана сейчас? По крайней мере, говорить о полной нейтрализации опасности чрезмерного укрепления рубля и потенциальной инфляции на сегодняшний момент еще преждевременно...

Обозначив необходимость смены стратегии, Владимир Путин подробно разъяснил, что, как и зачем должно будет происходить. "Напомню, - пояснил президент, - все нефтегазовые доходы предполагается разделить на три составляющие. Первое - это Резервный фонд для целей минимизации рисков нашей экономики в случае резкого падения цен на энергоносители на мировых рынках. А также для поддержания макроэкономической стабильности и борьбы с инфляцией. Что, еще раз подчеркну, напрямую направлено на рост денежных доходов населения. Второе - часть нефтегазовых доходов должна идти в федеральный бюджет для выполнения, прежде всего, масштабных социальных программ. И третье - Фонд будущих поколений, куда будут направляться все остальные нефтегазовые доходы. (Аплодисменты.) Считаю, что средства этого фонда должны идти на повышение качества жизни людей и развитие экономики. Должны работать на улучшение благосостояния как будущих, так и нынешних поколений. И, конечно, в этой связи более правильно было бы назвать его именно Фондом национального благосостояния...".

Тезис о том, что бюджетные средства могут стать "катализатором" частных инвестиций, в российской ситуации выглядит достаточно спорным. Наличие какого-либо бюджетного участия неизбежно толкает частных совладельцев бизнеса на различные злоупотребления, а для представителей государства является чуть ли не открытым приглашением к коррупции.

Государство априори плохой бизнесмен, что не раз подтверждал мировой экономический опыт. Более того, оно имеет совершенно иное предназначение и должно всецело реализовывать его на благо общества.

И все же из последнего президентского обращения к Федеральному собранию можно сделать вывод, что сутью новой экономической стратегии России должно стать именно серьезное увеличение доли государства в экономике, причем с прямым проникновением в бизнес. Можно сказать, что речь в данном случае идет об открытом построении государственного капитализма или даже некой формы нового социализма.

Впрочем, несмотря на высокие риски и всю свою экономическую неуклюжесть, на данном этапе подобная система может оказаться и дееспособной. Вполне возможно и увеличение пенсий, зарплат госслужащих и социальных пособий. Вместе с тем слабость данной системы будет состоять в том, что ее работа обеспечивается не из-за некоего замкнутого и самовоспроизводящегося цикла, а за счет внешней подпитки (именно это и было провозглашено вчера президентом). К сожалению, это может означать лишь то, что работать данная система может до той поры, пока такая подпитка существует.

Расчеты показывают, что в ближайшие 2-3 года в России не ожидается никаких серьезных экономических катаклизмов. Однако время строительства нового блока АЭС или дороги, не говоря уже о времени пребывания человека на пенсии, не ограничивается столь коротким периодом. Это значит, что колоссальные финансовые обязательства, взятые на себя государством, должны будут поддерживаться на протяжении многих и многих лет. Сможет ли через 4-7 лет это гарантировать новый президент и сможет ли это вытянуть отнюдь не безразмерный, но уже поделенный на три части Стабилизационный фонд? Ответа на этот вопрос в Послании нынешнего президента не прозвучало.