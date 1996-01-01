За все хорошее!

На вопросы ДДГ "ЗР" отвечает Виктор ПИНСКИЙ, председатель Федерации профсоюзов Приморского края, депутат ЗС Приморского края.

- Виктор Витальевич, профсоюзы должны защищать интересы прежде всего работающего населения. С чем связано ваше активное участие в акциях протеста пенсионеров?

- Профсоюзы не просто "приняли участие". Мы организовали всероссийскую акцию "За достойную пенсию!" 10 апреля. И это не "акция пенсионеров"! Если бы вы были в этот день на привокзальной площади Владивостока, то заметили бы, что половина митингующих - это люди молодые и среднего возраста, которые понимают, что нищета - это настоящее их родителей и их собственное будущее, вместо "заслуженного отдыха". Три с небольшим тысячи рублей - это максимум, на что сегодня может рассчитывать в старости работающий россиянин, независимо от зарплаты, стажа и тяжести работы. И это ненормально.

Это понятно всем, кроме правительства России. И это противоречит международным нормам, например 102-й Конвенции Международной организации труда, которая требует, чтобы замещение утраченного заработка было не меньше 40%. В развитых же странах пенсия составляет до 80% утраченного заработка и выше - человек практически ничего не теряет, уходя на пенсию. А у нас, даже в самых богатых отраслях, пенсия не превышает 27% от зарплаты. Кстати, Россия - на предпоследнем месте среди стран СНГ по уровню пенсий! И, конечно, это дело профсоюзов - отстаивать трудовые права работающего населения. Кстати, акция показала, что молодежь готова бороться и за родителей, и за себя.

- Всероссийская акция протеста... - звучит, но не девальвируют ли эти громкие события интересы дальневосточников? Ведь нам жизненно необходимо не просто повышение пенсий, а введение дальневосточного коэффициента к ним.

- На самом деле профсоюзы ведут работу по всем проблемам: и за повышение зарплат, и за повышение пенсий, и за дальневосточные надбавки. График и размер повышения пенсий, которые предложило правительство, просто оскорбительны. Тем более что осенью были даны иные обещания. Проблема требует незамедлительного решения. Сегодня она может вывести на улицы тысячи людей во всех городах России. Это не просто шум.

- Вам, как депутату ЗС, известны перипетии скандального законопроекта о пенсионном обеспечении краевых депутатов и чиновников. В сегодняшней ситуации разве не кощунственно народным избранникам даже называть пенсии в десятки тысяч рублей за счет бюджета?

- Наверное, депутаты забыли, зачем их избрали - писать законы, улучшающие жизнь приморцев. Вместо этого они решили позаботиться о себе. Я уверен, что сначала нужно повысить пенсии всем жителям края. Думаю, что единственный способ заставить депутатов и чиновников добиваться повышения пенсий для всех - уравнять их обеспечение в старости с пенсиями рабочих. Именно этого, кстати, требовали выступающие на нашем митинге "черных шаров", как его окрестили СМИ. На предстоящем заседании ЗС 3 мая я буду настаивать на исключении статьи о пенсиях из этого законопроекта.

- Борьба за интересы пенсионеров - это, как говорится, святое. Но мы ждем от профсоюзов борьбы за реальный возврат дальневосточного коэффициента в наши зарплаты. Почему бы государству не отменить НДФЛ с зарплат жителей региона, допустим, ниже 10000 руб. в месяц? Или возвращать эти деньги в виде налоговых вычетов? Неужели властям выгоднее собирать крохи, а потом выдумывать дорогостоящие программы по заселению Дальнего Востока?

- Разумеется. Законодательные инициативы профсоюзов были. И работа продолжается. Но только почему вы перекладываете эту функцию на профсоюзы? Ведь это касается всех нас. Так примите и вы в этом участие! Помогайте нам!

- ДДГ "ЗР" полагает, что делать из регионального бизнеса чуть ли не главного виновника всех зарплатных бед - большая ошибка. Бизнесу Дальнего Востока приходится нести на себе бремя высоких энерготарифов, транспортных издержек, взяток и так далее. Профсоюзы берут это во внимание?

- Во-первых, бизнес - наш партнер в рамках трехсторонних комиссий. И в крае достаточно компаний, которые ведут по-настоящему социально ответственный бизнес. Проблема в том, что закон не предполагает преференций для него. Да, профсоюзы против зарплат в конвертах, но нам понятно, что бизнес часто вынужден нарушать законодательство и права своих работников, чтобы не разориться, чтобы сохранить рабочие места. На самом деле социальное партнерство - это компромиссы, шаги навстречу друг другу ради одной цели - улучшения жизни каждого жителя Приморья. Акции протеста на улицах - лишь вынужденная мера.

Последняя акция прошла в Дунае на 30-м судоремонтном заводе 27 апреля. Люди ждали зарплаты много месяцев. По просьбе руководства перенесли в феврале акцию протеста, чтобы завод не проиграл конкурс на размещение госзаказа. И что же! Последний раз им выплатили зарплату за январь, причем всего треть. Безысходность вывела их на улицу.

- Впереди майские праздники. Что профсоюзы планируют на эти дни?

- 1 мая пройдет второй этап всероссийской акции "За достойную пенсию!" В Приморье митинги будут организованы профсоюзами во Владивостоке, Арсеньеве, Большом Камне...

Я поздравляю всех читателей с праздником Весны и Труда. Желаю, чтобы ваши трудовые права всегда соблюдались, чтобы на ваших предприятиях профсоюз и администрация разрешали трудовые конфликты мирно и шли навстречу друг другу.