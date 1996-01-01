Новый десант Генпрокуратуры РФ

В начале мая приморские чиновники ожидают прибытия представителей Генпрокуратуры РФ. Похоже, зачистка властей продолжится.

Об этом РИА PrimaMedia сообщил информированный источник из силовых структур края. По его словам, официально проверяющие прибывают "для оказания консультативной помощи" своим коллегам. Однако, по утверждению источника, дело одними консультациями не ограничится.

Тем временем Счетная палата РФ и контрольно-счетная палата Законодательного собрании Приморского края начинают совместную проверку эффективности использования бюджетных средств в рамках проекта "Владивосток-2012". Правда, этих денег в бюджете еще нет.

3 мая депутаты ЗС ПК будут рассматривать только во втором и третьем чтениях корректировку бюджета на 4,5 млрд руб. Но в край пришли первые 437 млн руб. на подготовку саммита, в том числе 135 млн на проектно-изыскательские работы по объектам саммита АТЭС.