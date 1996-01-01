www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.18 р. 100 JPY: 60.71 р.
EUR: 76.72 р. 10 CNY: 98.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Кто будет следующим?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

После Владивостока прокуратура заинтересовалась мэрией Хабаровска. 27 апреля сотрудниками правоохранительных органов был задержан вице-мэр города, директор департамента градостроительства, архитектуры и землепользования горадминистрации Виктор НОВИЦКИЙ, о скандале с участием которого не раз писала ДДГ "ЗР".

Уголовное дело по факту необоснованного повышения стоимости строительства жилья руководством товарищества "Ссудосберегающее строительное товарищество-1" (СССТ- 1) прокуратура Хабаровского края завела в декабре 2006 г. Подозреваемым по этому делу проходил вице-мэр Виктор Новицкий, возглавляющий департамент градостроительства и архитектуры горадминистрации. Основанием для начала уголовного расследования стали заявления дольщиков СССТ-1, которые пожаловались на руководство компании в прокуратуру.

СССТ-1 в свое время было учреждено мэрией Хабаровска, и возглавил его вице-мэр Виктор Новицкий. Прокуратура инкриминировала ему злоупотребление полномочиями (ст. 286 УК РФ).

Прокуратура настаивает на аресте вице-мэра Новицкого. Проведенная по многочисленным жалобам и публикациям СМИ, проверка деятельности руководства СССТ-1, необоснованно повысившего стоимость жилья, возводившегося в рамках программы "Накопительная схема приобретения жилья в Хабаровске", выявила злоупотребления.

По данным следствия, в 2003-2004 гг. правление товарищества, которое возглавляет вице-мэр Новицкий, привлекло средства граждан для строительства домов в хабаровском микрорайоне "Большая Вяземская", скрыв реальную стоимость проекта. С дольщиками заключили договоры, указав стоимость строительства в размере 15,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Однако вскоре выяснилось, что на момент заключения договоров была утверждена смета строительства, по которой 1 кв. м стоил 18,8 тыс. руб.

Правление СССТ-1 летом 2006 г. было вынуждено проинформировать дольщиков о финансовых затруднениях и признало ошибки. "Это мое детище, я знаю наизусть, сколько стоит каждый кирпич и на что ушла каждая копейка, и не боюсь ни проверок прокуратуры, ни судов", - утверждал господин Новицкий.

Было объявлено о необходимости увеличения инвестиций. Часть дольщиков расценила это как нарушение своих прав, отказалась вносить дополнительный взнос - 2 тыс. руб. за каждый метр - и обратилась в прокуратуру.

После того, как было возбуждено уголовное дело и в январе следователи изъяли бухгалтерские документы СССТ-1, Виктор Новицкий заявил, что сметная стоимость строительства (25,6 тыс. руб. за 1 кв. м) и требуемые размеры ежемесячных платежей были рассчитаны правильно и на законных основаниях.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru