Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кто будет следующим?
После Владивостока прокуратура заинтересовалась мэрией Хабаровска. 27 апреля сотрудниками правоохранительных органов был задержан вице-мэр города, директор департамента градостроительства, архитектуры и землепользования горадминистрации Виктор НОВИЦКИЙ, о скандале с участием которого не раз писала ДДГ "ЗР".
Уголовное дело по факту необоснованного повышения стоимости строительства жилья руководством товарищества "Ссудосберегающее строительное товарищество-1" (СССТ- 1) прокуратура Хабаровского края завела в декабре 2006 г. Подозреваемым по этому делу проходил вице-мэр Виктор Новицкий, возглавляющий департамент градостроительства и архитектуры горадминистрации. Основанием для начала уголовного расследования стали заявления дольщиков СССТ-1, которые пожаловались на руководство компании в прокуратуру.
СССТ-1 в свое время было учреждено мэрией Хабаровска, и возглавил его вице-мэр Виктор Новицкий. Прокуратура инкриминировала ему злоупотребление полномочиями (ст. 286 УК РФ).
Прокуратура настаивает на аресте вице-мэра Новицкого. Проведенная по многочисленным жалобам и публикациям СМИ, проверка деятельности руководства СССТ-1, необоснованно повысившего стоимость жилья, возводившегося в рамках программы "Накопительная схема приобретения жилья в Хабаровске", выявила злоупотребления.
По данным следствия, в 2003-2004 гг. правление товарищества, которое возглавляет вице-мэр Новицкий, привлекло средства граждан для строительства домов в хабаровском микрорайоне "Большая Вяземская", скрыв реальную стоимость проекта. С дольщиками заключили договоры, указав стоимость строительства в размере 15,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Однако вскоре выяснилось, что на момент заключения договоров была утверждена смета строительства, по которой 1 кв. м стоил 18,8 тыс. руб.
Правление СССТ-1 летом 2006 г. было вынуждено проинформировать дольщиков о финансовых затруднениях и признало ошибки. "Это мое детище, я знаю наизусть, сколько стоит каждый кирпич и на что ушла каждая копейка, и не боюсь ни проверок прокуратуры, ни судов", - утверждал господин Новицкий.
Было объявлено о необходимости увеличения инвестиций. Часть дольщиков расценила это как нарушение своих прав, отказалась вносить дополнительный взнос - 2 тыс. руб. за каждый метр - и обратилась в прокуратуру.
После того, как было возбуждено уголовное дело и в январе следователи изъяли бухгалтерские документы СССТ-1, Виктор Новицкий заявил, что сметная стоимость строительства (25,6 тыс. руб. за 1 кв. м) и требуемые размеры ежемесячных платежей были рассчитаны правильно и на законных основаниях.
Новости тематики
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
Новости раздела
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Положили с "Радиоприбором"
- Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии