Кто будет следующим?

После Владивостока прокуратура заинтересовалась мэрией Хабаровска. 27 апреля сотрудниками правоохранительных органов был задержан вице-мэр города, директор департамента градостроительства, архитектуры и землепользования горадминистрации Виктор НОВИЦКИЙ, о скандале с участием которого не раз писала ДДГ "ЗР".

Уголовное дело по факту необоснованного повышения стоимости строительства жилья руководством товарищества "Ссудосберегающее строительное товарищество-1" (СССТ- 1) прокуратура Хабаровского края завела в декабре 2006 г. Подозреваемым по этому делу проходил вице-мэр Виктор Новицкий, возглавляющий департамент градостроительства и архитектуры горадминистрации. Основанием для начала уголовного расследования стали заявления дольщиков СССТ-1, которые пожаловались на руководство компании в прокуратуру.

СССТ-1 в свое время было учреждено мэрией Хабаровска, и возглавил его вице-мэр Виктор Новицкий. Прокуратура инкриминировала ему злоупотребление полномочиями (ст. 286 УК РФ).

Прокуратура настаивает на аресте вице-мэра Новицкого. Проведенная по многочисленным жалобам и публикациям СМИ, проверка деятельности руководства СССТ-1, необоснованно повысившего стоимость жилья, возводившегося в рамках программы "Накопительная схема приобретения жилья в Хабаровске", выявила злоупотребления.

По данным следствия, в 2003-2004 гг. правление товарищества, которое возглавляет вице-мэр Новицкий, привлекло средства граждан для строительства домов в хабаровском микрорайоне "Большая Вяземская", скрыв реальную стоимость проекта. С дольщиками заключили договоры, указав стоимость строительства в размере 15,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Однако вскоре выяснилось, что на момент заключения договоров была утверждена смета строительства, по которой 1 кв. м стоил 18,8 тыс. руб.

Правление СССТ-1 летом 2006 г. было вынуждено проинформировать дольщиков о финансовых затруднениях и признало ошибки. "Это мое детище, я знаю наизусть, сколько стоит каждый кирпич и на что ушла каждая копейка, и не боюсь ни проверок прокуратуры, ни судов", - утверждал господин Новицкий.

Было объявлено о необходимости увеличения инвестиций. Часть дольщиков расценила это как нарушение своих прав, отказалась вносить дополнительный взнос - 2 тыс. руб. за каждый метр - и обратилась в прокуратуру.

После того, как было возбуждено уголовное дело и в январе следователи изъяли бухгалтерские документы СССТ-1, Виктор Новицкий заявил, что сметная стоимость строительства (25,6 тыс. руб. за 1 кв. м) и требуемые размеры ежемесячных платежей были рассчитаны правильно и на законных основаниях.