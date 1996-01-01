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Цырфа получил четыре срока
В Хабаровске прошло первое заседание нового состава Избирательной комиссии края. Неожиданностей не произошло - назначенный на пост председателя комиссии еще в 1994 г., а затем трижды переизбиравшийся (в 1995, 1999 и 2005 гг.) Виктор ЦЫРФА останется на этом посту до 2011 г.
Формирование нового состава комиссии вступило в финальную фазу месяц назад. В марте своих семь человек назначила краевая дума, еще семь в начале апреля утвердил губернатор края Виктор ИШАЕВ. Из этого списка стало понятно, что громких потрясений, вроде недавнего исхода Александра ВЕШНЯКОВА с поста председателя ЦИК России, не ожидается.
Из 14 членов нового крайизбиркома лишь 5 новичков. Это 23-летняя Евгения НЕМНОНОВА, выдвинутая ЛДПР вместо покинувшего партию Александра ВОЙТОВИЧА, Евгения ГОЛУБ от КПРФ, Оярс МАШКОВ от краевого молодежного общественного движения "Мой край", Василий АГУЛЕНКО от Собрания депутатов Вяземского района и Валентина КИКОТЬ от гордумы Комсомольска-на-Амуре. Кроме ЛДПР и КПРФ в крайизбиркоме представлены партии "Справедливая Россия" (Евгений МИНЯЕВ), "Яблоко" (Василий ЯНКОВЕЦ) и, естественно, "Единая Россия" (Владимир ЕРОХИН).
Впрочем, на организационном заседании не обошлось без неожиданностей. Новый член комиссии Евгения Голуб зачитала обращение краевых коммунистов, посчитавших, что Виктор Цырфа "не сможет обеспечить справедливые и честные выборы". Ряд членов комиссии тут же выразили протест, но дискуссию было решено не начинать. В результате тайного голосования выяснилось, что из 14 голосов против кандидатуры Цырфы был лишь один голос. Зато единогласно были выбраны его заместитель Татьяна АБСАТАРОВА и секретарь комиссии Геннадий НАКУШНОВ.
В беседе с корреспондентом ДДГ "ЗР" Виктор Цырфа заявил, что считает заявления коммунистов "пиаровской акцией": "Правоту избиркома в случаях, упомянутых в заявлении Голуб, уже подтвердили в суде". Хотя одно дело все еще находится на рассмотрении в Верховном суде. Относительно нового состава избиркома Виктор Цырфа сказал следующее: "Уверен, новички быстро войдут в режим работы комиссии. Работы всем предстоит много - сразу после декабрьских выборов в Госдуму начнется подготовка к президентским выборам в марте 2008 года".
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