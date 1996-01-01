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За крепкие семьи!
Вы бывали когда-нибудь в "берлоге" асоциальной семьи? Похоже, теперь в эти позабытые властью заповедные места решили - с помощью краевой власти - войти хабаровские "медведи" - региональное отделение партии "Единая Россия". В апреле представители этой партии провели в Хабаровске презентацию программы "Крепкая семья", материальное обеспечение которой ляжет на бюджеты обоих уровней и местный бизнес.
Задача этого проекта не просто в том, чтобы оказывать единовременную помощь неблагополучным семьям, а в том, чтобы выводить эти семьи из кризиса. Для этой цели "единороссы" предлагают создать банк данных о таких семьях, разработать индивидуальные - под каждую семью (или "объект программы", как выразились организаторы проекта) - карту реабилитации. Программа уже прошла предварительную апробацию в Саткинском муниципальном районе Челябинской области. Теперь на очереди еще 11 регионов России, среди которых и Хабаровский край.
В зону внимания партийцев Хабаровский край попал потому, что, по словам депутата Законодательной думы Хабаровского края Светланы ЖУКОВОЙ, "у нас приходится начинать не на пустом месте. Тот опыт, который был накоплен нашими муниципальными образованиями, в частности городом Хабаровском, дает хорошее поле для реализации этой программы".
Финансирование этого благого начинания по профилактике социального сиротства возьмут на себя муниципальный и краевой бюджеты, а также добровольцы-бизнесмены. Партия предлагает только методологию, программное обеспечение и обучение техспециалистов, которые будут заниматься реализацией программы.
Конкретных цифр программы пока никто не называет. "Бюджет "Крепкой семьи" будет верстаться в каждом регионе отдельно, - говорит Светлана Жукова. - По Хабаровску проект пока еще не обсчитывали. Только в бюджете 2008 г. мы планируем сформулировать, сколько будет стоить эта программа. И если она будет принята отдельным законодательным актом, то, конечно, будет определено ее финансирование".
Партийцы обещают помощь в привлечении дополнительных средств путем работы "с теми бизнесменами, членами партии Единая Россия, кто считает себя социально ответственными. И хотели бы помочь не только материально, но и взять на себя ответственность за эту семью. Возможно, что удастся привлечь часть бизнес-средств, например, на медикаментозное сопровождение закодированных от пьянства родителей - на одного человека нужно 3 тыс. руб. в год", - рассказывает Светлана Жукова.
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