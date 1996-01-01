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"ЖиРоПены" в разногласиях
В приморском отделении "Справедливой России" в последние месяцы не утихает подковерная борьба за лидерство. Политбои, вызванные серьезными разногласиями между экс-лидерами составляющих "СР" партий, проходят с переменным успехом, а их отголоски слышны даже в Москве.
История одного объединения
Впрочем, приморские разногласия не исключение. Как язвительно назвал членов партии МИРОНОВА один политический эксперт, "ЖиРоПены" еще не смирились с потерей заглавных ролей в своих партиях.
Как известно, процесс объединения бывших РПЖ, РПП и "Родины" стартовал осенью 2006 г. Решение приняли наверху, и лидеры партий Сергей МИРОНОВ, Игорь ЗОТОВ и Александр БАБАКОВ озвучили свою инициативу на всю страну, поставив рядовых членов перед свершившимся фактом. В Приморье этот процесс юридически завершился к началу февраля. По неформальному соглашению лидеров партий, руководить региональным отделением "СР" должны были представители партии, показавшей лучший результат на прошедших выборах.
Совет приморского регионального отделения первоначально был составлен на паритетных началах, то есть по 7 человек от каждой партии. Однако спустя время члены политсовета, представляющие партию "Родина", были заменены на более лояльных.
ДосьеПартия "Справедливая Россия" образована осенью 2006 г. в результате слияния Российской партии пенсионеров, партии "Родина" и Российской партии жизни, лидер которой Сергей МИРОНОВ и стал руководителем новой политической силы. В Приморье объединение произошло в начале 2007 г. У приморской "Справедливой России" есть несколько депутатов в ЗС ПК и Думе Владивостока, а совокупная поддержка РПП, РПЖ и "Родины" избирателями по итогам выборов в ЗС ПК составила около 12%.
Так, вновь был исключен из партии Александр МАМОШИН. По его словам, после объединения его сторонники оказались в большинстве как в бюро регионального совета партии, так и в региональном политсовете. Но, выполняя формальные требования московского начальства о пропорции, "справедливороссы" решили "подвинуть" непокорного Мамошина.
Получилось так, что в результате механического объединения в руководстве местного отделения "СР" оказались жесткие политики с более-менее четкой политической позицией, и поставить кого-то из них во главе местного отделения "справедливороссов" означало обидеть всех остальных. Наверное, именно поэтому у руля приморского отделения стал малоизвестный в широких кругах Юрий БОСАЛЫГО, в то время как более "раскрученные" лидеры вошли в состав политсовета численностью 21 человек.
"Родина" Рогозина жива?
Вознамерившись бороться до конца, Александр Мамошин и ряд его сторонников вскоре после исключения из "СР" подали протест московскому партийному руководству. В начале апреля из столицы прибыла специальная комиссия для изучения ситуации в приморском отделении партии. Как рассказал ДДГ "ЗР" лидер приморских "родинцев", результаты ее работы будут обсуждаться на заседании федерального политсовета партии в начале мая. "Мы контролируем процесс. Мои сторонники из партии не выходят и будут бороться до конца. Сам я тоже уходить из политики не собираюсь", - с оптимизмом оценил свои партийные перспективы Александр Мамошин.
Не менее категорично настроены и товарищи Мамошина по "Справедливой России". "Я сожалею об этой ситуации, но у нас не было другого выхода. Ответственно заявляю, что Мамошиным манипулировали представители "ЕР", которые хотели бы ослабить позиции "Справедливой России", - выразил свое мнение один из новоявленных лидеров приморских "справедливороссов" Александр ЮРТАЕВ. Другой источник внутри "СР" подчеркивает, что "причиной исключения послужили излишние амбиции Александра Сергеевича", намекая, что у партийцев могли быть и другие резоны для исключения Мамошина из партии.
Дело в том, что Александр Сергеевич известен как один из самых последовательных сторонников экс-лидера "Родины" Дмитрия РОГОЗИНА, а "дружба" с опальным политиком по нынешним временам не очень-то приветствуется. Пока региональные отделения "СР" сотрясают расколы, Рогозин пытается объединить своих сторонников под знаменем новой партии "Великая Россия" (съезд "ВР" намечен на май 2007г.), которая будет, как и прежде, выступать с жесткой критикой властей. Впрочем, сам г-н Мамошин заявил, что ему никаких предложений по поводу участия в "новой" партии Рогозина пока не поступало.
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