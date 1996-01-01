Россию поразил вирус мегапроектов

На этой неделе участники конференции "Мегапроекты Востока России" подпишут обращение к правительствам России, США и Канады о поддержке строительства тоннеля под Беринговым проливом. Если он окупится, то через 30 лет, а обойдется в $65 млрд, сообщает газета "Ведомости".

Издание пишет, что экономическим обоснованием проекта занялся Совет по изучению производительных сил (СОПС) при Минэкономразвития и Российской академии наук. Участники организованной им конференции - чиновники Минэкономразвития, Минтранса, представители РЖД и "ГидроОГК" - могут предложить правительствам подписать межгосударственное соглашение об изучении и реализации проекта.