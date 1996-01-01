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Россию поразил вирус мегапроектов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На этой неделе участники конференции "Мегапроекты Востока России" подпишут обращение к правительствам России, США и Канады о поддержке строительства тоннеля под Беринговым проливом. Если он окупится, то через 30 лет, а обойдется в $65 млрд, сообщает газета "Ведомости".

Издание пишет, что экономическим обоснованием проекта занялся Совет по изучению производительных сил (СОПС) при Минэкономразвития и Российской академии наук. Участники организованной им конференции - чиновники Минэкономразвития, Минтранса, представители РЖД и "ГидроОГК" - могут предложить правительствам подписать межгосударственное соглашение об изучении и реализации проекта.

Досье

Трансконтинентальная магистраль Евразия - Америка длиной 6000 км на российской территории будет состоять из трех железнодорожных веток - от Беркакита в Якутии до Якутска, дальше до Магадана и до Уэлена на Чукотке. Материки соединит железнодорожный тоннель в 100-110 км, строительство его займет 15-20 лет. Срок окупаемости, по оценке СОПС, составит 30 лет с момента выхода на проектный грузопоток в 70 млн т в год. Это уровень, сопоставимый с грузооборотом Панамского и Суэцкого каналов. Общий объем инвестиций оценивается в $65 млрд.
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