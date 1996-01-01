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Из портретов Путина делают обереги
На Ставрополье, сообщают центральные СМИ, граждане используют ксерокопии портрета Владимира Владимировича как иконы, как священные обереги.
Там, как и повсюду в России, в угоду богачам вырубают деревья, чтобы строить коттеджи. И никакой управы на мародеров нет. Власть земная глуха к мольбам жителей, потому что сама будет жить припеваючи в этих коттеджах. До Бога пока молитва дойдет, от деревьев одни пеньки останутся. Поэтому граждане выбрали себе святого заступника. Они просто присвоили роще имя Путина и повесили чуть ли не на каждом дереве его портрет! Теперь, поди, сруби! Рискни-ка, срежь под корень рощицу ТАКОГО имени! Правда, какая-то тля пыталась ночами портреты тайком поснимать, но ксерокс работает исправно, и портретов от этого становилось только больше, а с ними и деревьев, защищенных нерукотворным ликом. Может, кому и смешно, а для людей это стало последней надеждой и последним рубежом обороны. И рубеж этот держится!
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