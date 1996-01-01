Беспартийный борец с олигархами

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел социологический опрос с целью выявить, каким россияне видят будущего президента страны. В опросе приняли участие 1600 респондентов в 46 регионах РФ.

Большинство россиян (59%) хотело бы видеть нового президента беспартийным. Лишь 23% полагает, что новый президент должен возглавить крупную политическую партию; 19% затруднились здесь с выбором. Опрошенным также было предложено два варианта действий нового президента - "будет более последовательно, чем Путин, бороться с олигархами за восстановление роли государства в экономике" и "будет более последовательно, чем Путин, отстаивать принципы экономической свободы, развития бизнеса, неприкосновенность частной собственности". Первый вариант предпочло 64% опрошенных, второй вариант - 26%, и 10% затруднились с выбором.