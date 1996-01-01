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Дискуссия вокруг "третьего срока", крутившаяся до недавнего времени вокруг дихотомии "Путин или Конституция", все более замыкается на вопросе: кто и с какой целью модерирует эту игру? Согласно одной из версий, все ниточки тянутся к Сергею МИРОНОВУ, который продвигает идею "третьего срока" в своих интересах, совпадающих с интересами одной из "башен" Кремля.
По другой версии, модератором является сам президент, поддерживающий состояние неопределенности для того, чтобы сохранить за собой контроль над ситуацией и удержать окружение от необдуманных шагов или даже прямого конфликта. Глава государства давно сказал, что не собирается нарушать Конституцию. Замглавы кремлевской администрации Владислав СУРКОВ повторил эти слова, добавив, что, в принципе, Путин может вернуться, но не ранее 2012 года. Политконсультант АП Глеб ПАВЛОВСКИЙ регулярно заявляет, что Путин уйдет с поста президента, но не из политики, т. е. останется как бы "отцом нации".
Все как бы ясно: Путин держит и будет продолжать держать руку на пульсе, а кто станет следующим президентом, покажут выборы. Но такая постановка вопроса уже не может удержать вертикаль власти, замкнутую на фигуру именно этого, а не какого-то абстрактного президента. И потому проблема "третьего срока" приобрела сакральный смысл, превратившись в своеобразный тест на лояльность лично Путину и одновременно - в объект вполне прагматичных спекуляций.
Именно таким образом можно истолковать мартовское заявление Сергея Миронова, сделанное им сразу после подведения итогов выборов в Законодательные собрания 14 регионов. Фактически слова лидера "Справедливой России" были адресованы региональным элитам, в первую очередь губернаторам - назначенцам президента. А для тех, кто не понял, Миронов пояснил, что в Москве есть много желающих порулить кадровой политикой, т. е. поставить во главе регионов своих людей. В переводе на обыденный язык это означает следующее: если вы, господа губернаторы, хотите сохранить свои посты, поддержите мой призыв оставить Путина на "третий срок", поддержите меня и мою партию "Справедливая Россия". А если учесть, что практически все губернаторы являются членами "Единой России", это заявление Миронова выглядит как весьма грамотный предвыборный ход, направленный на присвоение главного ресурса его конкурентов.
Пока лидеры "Единой России" продолжали говорить о незыблемости Конституции и неприемлемости сценария "третьего срока", Миронов высказался "за Путина", переведя соперничество с единороссами в иную плоскость и покусившись на их эксклюзивное право быть "партией Путина". Эту неприятную двусмысленность первой почувствовала вице-спикер Госдумы от "Единой России" Любовь СЛИЗКА. Почувствовала и... тут же поддержала идею "третьего срока".
А губернаторы растерялись. Многие из них вообще отказались комментировать предложение Миронова. Другие, как глава Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ, перепоручили это своим пресс-службам, или, как пермский губернатор Олег ЧИРКУНОВ, ушли от ответа, предавшись рассуждениям о важности сохранения преемственности курса. Черту подвели мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ и советник президента Асланбек АСЛАХАНОВ, также поддержавшие идею "третьего срока".
Между тем заявление Миронова легализовало в публичном поле версию о неразрешимом конфликте двух кремлевских команд. Тема эта не новая, тем не менее такие разные ньюсмейкеры, как журналист Сергей ДОРЕНКО и секретарь ЦК КПРФ Олег КУЛИКОВ, не отказали себе в удовольствии лишний раз подчеркнуть, что источником всех проблем является сам Кремль. Как заметил Куликов, "если помирить две партии власти не удастся, президенту придется идти на третий срок".
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