В защиту "Руси"

18 апреля в 63 субъектах РФ, в том числе в Хабаровском крае, прошли пикеты в поддержку общероссийской политической партии Защиты Российской Конституции "Русь". Поводом стал отказ Росрегистрации РФ 6 марта 2007 г. в регистрации ПЗРК "Русь", учрежденной в августе 2006 г.

В Хабаровске акцию, прошедшую возле здания краевой думы и крайизбиркома, поддержало городское отделение "Патриотов России". Юные пикетчики скандировали "Да здравствует Конституция и Марш несогласных!" Помимо этого, они, нацепив маски животных, к радости публики устроили перформанс вокруг муляжа избирательной урны - против "произвола чиновников" и в защиту конституционного права "избирать и быть избранным".