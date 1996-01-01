Президиум приморской "Единой России" выразил недоверие секретарю политсовета

Члены президиума политсовета приморского регионального отделения (ПРО) "Единой России" направили Генсовету партии письмо, в котором подвели итоги работы регионального отделения.

Как сообщил ИА REGNUM член Совета Федерации, член президиума политсовета ПРО "ЕР" Игорь ПУШКАРЕВ, среди прочего в ходе прошедшего 20 апреля заседания обсуждались итоги весенних выборов глав муниципальных образований Арсеньева и Большого Камня, где единороссы проиграли беспартийным кандидатам.

По словам Игоря Пушкарева, среди причин полученных результатов выборов в Арсеньеве и Большом Камне указана недостаточно эффективная работа секретаря регионального политсовета Владимира КУРИЛОВА. Как сообщил сенатор, письмо подписали все 14 членов политического совета, присутствовавших на заседании, в том числе губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН. Сам секретарь политсовета ПРО "Единая Россия" Владимир Курилов на заседании не присутствовал.

Подведение итогов проводится и другими региональными отделениями "Единой России", пояснил Пушкарев. Когда Генеральный совет получит документы из регионов, на заседании Бюро высшего совета будут приняты решения о продлении полномочий секретарей политсоветов на новый срок.