Депутатская вертикаль

28 апреля во Владивостоке пройдет форум депутатских объединений партии "Единая Россия" в Приморье.

Похоже, партия взялась за выстраивание еще одной вертикали - депутатской. Во-первых, региональное отделение "Единой России" намерено согласовать пакет законодательных инициатив и предложений в бюджет Приморского края на 2008 г., во-вторых, скоординировать деятельность депутатских объединений в решении проблем органов местного самоуправления.

Как сообщила пресс-служба регионального отделения "Единой России", на форуме будет создан координационный совет депутатских объединений партии "Единая Россия" Приморского края.

Ожидается, что в форуме примут участие депутаты-единороссы всех уровней - от Госдумы РФ до руководителей депутатских групп "Единой России" в муниципальных комитетах городских и сельских поселений, партийный актив. Также на форум приглашены председатели дум и главы городских округов и муниципальных районов Приморского края.