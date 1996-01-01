Самый желанный - портфель с финансами

На очередном заседании Думы Находкинского городского округа принято решение о создании еще одной постоянно действующей комиссии к пяти существующим раньше. Новой комиссии предстоит разбираться с ситуацией в ЖКХ. В думе прежнего созыва эти вопросы относились к компетенции комиссии по социальной политике.

На заседании думы были также проведены выборы председателей и заместителей председателей комиссий. Неожиданностей не случилось: фактически раздача думских "портфелей" произошла накануне, в ходе предварительных консультаций. Все озвученные кандидатуры были утверждены абсолютным большинством голосов в ходе тайного голосования. По признанию Михаила ПИЛИПЕНКО, большинство думцев нового состава выразили желание участвовать в бюджетном комитете. Наименее популярной оказалась комиссия по экологии, природопользованию, благоустройству и санэпидблагополучию, которую, как и в думе прежнего созыва, возглавила Татьяна ЧЕРНОВАЛОВА. Хотя, по мнению председателя, подобной комиссии нет даже в краевом ЗакСе, что свидетельствует о заинтересованности органов местного самоуправления соответствовать существующим нормативно-правовым актам.