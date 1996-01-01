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Мэр Арсеньева представил свою команду
Арсеньевский мэр Николай ЕРМИШКИН представил впервые свою команду - заместителей главы АГО и управделами Валентину СЕВРЮК. Кадровые перемены в администрации АГО, по словам Ермишкина, не закончены.
Будут конкурсы по замещению вакансий на должности начальников отделов и управлений. Ермишкин доложил также о своей встрече с губернатором Сергеем ДАРЬКИНЫМ: мэру Арсеньева обещана поддержка, в том числе по финансированию горнолыжной базы у сопки Обзорной. Пришли деньги и на пристройку к роддому. Настольной книгой своей Ермишкин объявил наказы избирателей. По его указанию в администрации будет установлен ящик, куда любой житель города сможет опустить свое письмо-кляузу на нерадивых чиновников, свои предложения по улучшению жизни в городе. Если фамилии тех или иных чинуш слишком часто будут повторяться в письмах-жалобах, Ермишкин готов увольнять зарвавшихся муниципальных служащих "пачками".
Экономический курс предыдущей администрации Ермишкин намерен продолжать, в том числе и по поддержке туризма как одной из ведущих отраслей городской экономики. В планах также - глубокая переработка леса и сельхозпродукции.
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