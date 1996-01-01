Владивосток проверят

Проверки эффективности реализации наиболее масштабных инвестиционных программ с участием государства могли бы войти в число перспективных направлений сотрудничества Счетной палаты с региональными контрольно-счетными органами, сообщил председатель СП РФ Сергей СТЕПАШИН.

"Я имею в виду прежде всего проекты "Сочи-2014" и "Владивосток-2012", в которые в ближайшее время будут вложены сотни миллиардов рублей из федерального бюджета. Мы со своей стороны должны сделать все возможное, чтобы самым тщательным образом проверить законность и результативность их использования", - отметил он.