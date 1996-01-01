Владивосток заменили на Мурманск

Заседание президиума Госсовета по проблемам развития инфраструктуры морского транспорта, которое планировалось провести во Владивостоке в середине мая, перенесено ориентировочно на 2 мая, а местом его проведения выбран Мурманск. Так что с совместным докладом с анализа "морских" проблем и предложениями, как их разрулить, губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН и министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН выступят именно там.

Причин переноса несколько. В плотном майском графике ВИП-гостей не нашлось времени на столь дальний вояж, да к тому же все они уже побывали в этом году на Дальнем Востоке. А Мурманск - морской регион, и там тоже образовался повод для присутствия президента Владимира ПУТИНА - спуск на воду нового ледокола, который начали строить еще во времена СССР.

В эти же дни в Мурманске пройдет заседание президиума Морской коллегии, где обсудят также и проблемы Северного морского пути.