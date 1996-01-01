Грызлова ждут в Хабаровске?

21 апреля в Хабаровске состоится Дальневосточный межрегиональный форум "Партия "Единая Россия" - политика развития Дальнего Востока".

Среди участников - полпред Президента РФ в ДФО К.Ш. ИСХАКОВ, депутаты Госдумы, руководители Дальневосточного МКС ВПП "Единая Россия" А.Б. ЧИРКИН и В.И. УСОЛЬЦЕВ и, разумеется, губернатор Хабаровского края В.И. ИШАЕВ. В программе значится приветствие председателя Госдумы, руководителя партии Б.В.ГРЫЗЛОВА.

Тема форума - перспективы развития территории Дальневосточного федерального округа и Тихоокеанского региона как центра роста мировой экономики, решения VII съезда и реализация программы партии "ЕР" на Дальнем Востоке. На заседаниях "круглого стола" особо будут обсуждаться такие актуальные проблемы, как демографический фактор и развитие местного самоуправления. У хабаровчан же появится шанс задать лидеру "Единой России" вопрос об обещанной дальневосточной надбавке к пенсии.