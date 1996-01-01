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Первые деньги на саммит АТЭС
Необходимость подобного шага вызвана поступлением в регион нескольких миллиардов рублей из федерального центра, которые предназначены в том числе и на подготовку к саммиту АТЭС.
Как заявил журналистам спикер ЗС Виктор ГОРЧАКОВ, это стандартная процедура, предусмотренная законом в том случае, если размер коррекции превышает 10% от первоначального объема бюджета. И хотя главная краевая смета по-прежнему останется дефицитной, величина дефицита останется прежней: 33,5 млрд руб. доходов и 35,7 млрд в расходной части. Вице-губернатор Александр КОСТЕНКО представил проект поправок и выступил с прогнозом основных показателей края по итогам 2007 г.
Первый вице пообещал, что инфляция в этом году не превысит 7,5%, а валовый региональный продукт вырастет на 7,1%. Обозначенные темпы, по словам Александра Ивановича, сохранятся на этом уровне и в ближайшие годы. Кроме того, вице-губернатор пообещал в течение 2007 г. снизить число приморцев, живущих за чертой бедности, с 19 до 16%. И к радости жителей Владивостока несколько сот миллионов рублей будет выделено на проектирование объектов к саммиту АТЭС. При этом проектные работы по мосту через Золотой Рог уже профинансированы.
Надо сказать, что вопросов к вице-губернатору Александру Костенко и главе бюджетного комитета ЗС Галусту АХОЯНУ у депутатов почти не было. Однако у некоторых народных избранников есть замечания по конкретным статьям бюджета, которые они обещали сформулировать ко второму чтению. Рассмотрение изменений в бюджет-2007 продолжится уже на следующей неделе.
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