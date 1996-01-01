День черных шаров

Во вторник на площадь перед железнодорожным вокзалом пришли все, кому небезразлично тяжелое положение российских пенсионеров. Митинг протеста с политическим оттенком собрал очень приличное для рабочего дня число людей, причем в речах ораторов было столько гнева, что установленные на площади репродукторы едва не разрывались от их голосов.

На привокзальной площади собралось порядка трехсот человек. Как и следовало ожидать, к памятнику Ленину пришли в основном люди пожилого возраста, однако много было и тех, кто еще работает и с содроганием задумывается о своем пенсионном будущем. Привели на площадь своих сторонников КПРФ и ряд более радикальных партий левого толка. Лидер приморских коммунистов Владимир ГРИШУКОВ выступил с непривычно резкой даже для коммунистов речью.

- Все наши беды происходят от предательства интересов страны в высших эшелонах власти. Пришло время дать кое-кому пинка под зад!" - обрушился Гришуков на представителей властной верхушки.

Лозунги собравшихся тоже били не в бровь, а в глаз. "Выход на пенсию - шаг в нищету", "Нет пенсионному геноциду", "Правителям - нашу пенсию" - вот далеко не полный перечень требований митингующих. А посему черные воздушные шары в руках бабушек и дедушек символизировали скорее не "черные будни наших пенсионеров", а "черную метку" для президента и правительства.

"Нам бы молодежи сюда побольше. Тогда бы власть испугалась", - сетовали некоторые из собравшихся. Однако молодежи на площади пришло крайне мало, да и одета она была в основном в милицейскую форму. Увы, но вторничный митинг вновь показал, что искреннее выражение протеста по-прежнему остается уделом пожилых, а не молодых. По крайней мере, в Приморье.