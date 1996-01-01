Дальний Восток развивать будет спецорган

В соответствии с поручением Президента РФ Владимира ПУТИНА, государственной комиссией по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей прорабатывается вопрос о создании специального исполнительного органа, который возьмет на себя руководство проектами в области развития Дальнего Востока России, и в частности подготовку Владивостока к проведению саммита АТЭС в 2012 г.

Об этом сообщил журналистам 3 апреля директор Департамента регионального и социального экономического развития Минрегиона Юрий ПЕРЕЛЫГИН. По его словам, cooбщает ИА REGNUM, такой орган должен быть создан до конца текущего года.