Евротихоокеанские метания

На прошлой неделе во Владивостоке состоялось выездное заседание круглого стола комиссии Общественной палаты РФ по международному сотрудничеству на тему "Развитие гражданского общества и общественная дипломатия".

Как заявил ее председатель Вячеслав НИКОНОВ - внук сталинского наркома МОЛОТОВА, бывший член Консультативного совета при Президенте РФ, а ныне президент фонда "Политика" и член бесчисленного количества общественных образований при МИД РФ, Минобороны и так далее, они приехали во Владивосток (а затем на Камчатку и в другие дальневосточные регионы), чтобы наладить взаимодействие с общественными организациями, познакомиться с экспертным сообществом, которое хорошо знакомо с основными игроками в АТР.

"Нужно использовать этот потенциал в выработке общероссийской внешней политики", - заявил он, признав, что нередко Москва принимает решения на основе "средней температуры по стране", не учитывая специфику регионов, а это приводит к негативным последствиям. Свежий пример - запрет торговать на рынках китайским торговцам. "Не думаю, что это послужит укреплению отношений с Китаем. Нельзя принимать решения огульно, нужно просчитывать возможные потери", - отметил Никонов.

Другая, не менее важная задача - развивать общественную дипломатию, ведь эта "мягкая сила" набирает вес: ее значение хорошо понимают в США и не жалеют средств. В стране действует около 15 тыс. неправительственных организаций и фондов с бюджетом более $10 млрд в год. В России же и сотни не наберется, а без этого не обойтись, иначе страна будет проигрывать на международной арене.

Во Владивосток члены комиссии приехали из Пекина, где они обсуждали перспективы сотрудничества. Общественную палату там представляли эксперты по Китаю, Японии, корейскому вопросу и "наш человек в ООН" -первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, зам. председателя Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов Павел СУЛЯНДЗИГА. Пообщаться с ними пришли спикер Приморского парламента Виктор ГОРЧАКОВ, депутат Госдумы Василий УСОЛЬЦЕВ, сенатор Игорь ПУШКАРЕВ, представители администраций и общественных организаций Сахалина и Хабаровского края, ректоры некоторых вузов и др.

Начиная дискуссию, Вячеслав Никонов сформулировал ориентиры внешней политики России и обозначил приоритеты. Как обычно, особое место занимают США, но России пришлось по-новому организовывать и постсоветское пространство. После стран СНГ и ЕЭС, на долю которой приходится более половины внешнеторгового оборота, следующая по значимости позиция - Восточная Азия и АТР, и Россия проявляет растущий интерес к этому региону. Так что на вопрос: "Что такое Россия сегодня?" - Никонов ответил: "Евротихоокеанская держава".

Он кратко остановился на тонкостях отношений с основными игроками, но подробнее - на Китае, отметив, что Россия на сегодняшний день больше его политический партнер. Тот, набирая экономический и политический вес, все-таки пропускает Россию вперед в плане каких-то дипломатических инициатив (корейское урегулирование, инициативы по Ирану и др.), осторожничает, предпочитая не рисковать.

А вот по объему торговли мы - на 8-м месте, а главный партнер - США, хотя наш потенциал для расширения торгово-экономического сотрудничества не исчерпан. Китайские интересы в России существенны - сырье, военные и мирные технологии. Россия выступает для Китая в роли противовеса США. Задача ближайших лет - реализовать ряд крупных энергетических проектов и наладить инновационное сотрудничество.

Любопытная лингвистическая деталь: в китайском языке нет понятия "брат", а есть только "младший брат" или "старший брат", так что равноправными отношения быть не могут в принципе. Роль "старшего брата" играл СССР, а России она пока не по размеру, но и в роли младшенького ей как-то неуютно. Столичные коллеги поинтересовались мнением местных коллег о специфике отношений с великим соседом и узнали много интересного.

"Мы слышали немало призывов из центра развивать цивилизованные формы сотрудничества с Китаем, уходить от челночной торговли и предложили пилотный проект - приграничный торгово-экономический комплекс в районе Гродеково. Пришли в МЭРТ, но нам напомнили о национальных интересах и экономической безопасности страны, - рассказал спикер Приморского ЗС Виктор Горчаков. - А в сентябре прошлого года в Петербурге на инвестиционном форуме принято решение создать технопарк в Уссурийске с финансированием с китайской стороны $300 млн. И тут безопасность уже не страдает. В общем, нужно быть последовательным, а то получается избирательная безопасность во имя группы чьих-то интересов. Вы считаете, что нужно развивать транзитные услуги. Мы в ПТЭКе это как раз и планировали, но нам сказали, что мы создаем дыру на границе, через которую хлынет все, а в Москве создается мощный китайский таможенный склад с такими режимами, которые мы предлагали. И безопасность страны не страдает... Это ведет к тому, что Дальний Восток для Китая становится неинтересен. Более привлекательны Москва и территории за Уралом..."

Еще более жестко выступил профессор Михаил ШИНКОВСКИЙ: "Я не думаю, что мирный период между Россией и Китаем будет длиться долго. У нас в запасе 30-40 лет. КНР сейчас нужно решить свои внутренние вызовы и задачи, которых у него предостаточно. У него есть своя "Чечня", нужно разобраться с Тайванем, решить проблему неравномерного развития территорий, и они этим занимаются. В задачах КПК сформулировано: к 2050 году эти проблемы должны быть решены, а вооруженные силы должны достигнуть такого уровня, чтобы победить в войне любого противника... Вот время, отпущенное нам на разные подходы... Мы должны использовать его, чтобы выправить социально-экономическое и политическое развитие на Дальнем Востоке, чтобы стать Китаю необходимым, даже когда он решит свои задачи. Нужно, чтобы они у нас ремонтировали военную технику, которую покупают в России, а не продавать им технологии... Иначе не будет никакой полноправной евротихоокеанской державы! Ведь никакой другой район так не насыщен завалами и тупиками, оставшимися нам от холодной войны".

В заключении встречи В. Никонов сказал: "Мы обсудили не все проблемы, но услышали много нового и интересного. Диалог нужно продолжать и расширять. Обещаем приглашать приморских экспертов к нашим дискуссиям и постараемся по своим каналам донести голос народа до тех, кто принимает решения".