В Приморье начали готовить специалистов по ВТО

На прошлой неделе во Владивостоке прошло заседание рабочей группы при губернаторе Приморского края по подготовке к вступлению в ВТО.

В его работе приняли участие около 60 представителей органов исполнительной власти районов края, образовательных структур, бизнеса, органов сертификации и др., а также представители полпредства, Минэкономразвития и Агентства по банкротству по ДФО.

Председатель Приморской ТПП Владимир БРЕЖНЕВ проинформировал, что усиливается экспертное подразделение, так как вопросы контрафакта и охраны интеллектуальной собственности (товарных знаков и т.д.) в ВТО выходят на первом плане. Импортер мяса пожаловался участникам встречи, что таможня не признала экспертизу ТПП по партии мяса, приобретенного сверх квот, и его компания уже не первый месяц разбирается с таможней. Принято решение подобрать к следующему заседанию группу подобных вопросов и пригласить для консультаций представителей ДВТУ.

Представители ТГЭУ сообщили, что начали обучение специалистов по нормативно-правовой базе ВТО с выдачей сертификатов. Первая группа из 12 муниципальных служащих Находки прошла такое обучение.