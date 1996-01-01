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Как дожить до светлого будущего

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На докладе губернатора об итогах и тенденциях социально-экономического развития Приморского края в 2006 г. и стратегических задачах на 2007 г. собрался полный зал. Аншлаг, несмотря на то, что тест доклада вывешен на официальном сайте краевой администрации.

"Нам экономика ради самой экономики не нужна, - после приветственного слова собравшимся сказал Сергей ДАРЬКИН. - Это лишь набор финансовых инструментов, необходимых для повышения качества жизни граждан". И намекнул на смену экономического вектора - отныне край занимается не латанием дыр, а конкретными проектами.

Про ЖКХ

Согласно докладу в 2006 г. ЖКХ получило на развитие 500 млн руб., деньги были вложены в замену тепловых коммуникаций, что позволило снизить потери тепла более чем в два раза. На прохождение зимы ушло 1,67 млрд руб. Смущает губернатора ежегодный 10%-ный рост тарифов на электрическую и тепловую энергию. Для снятия социального напряжения у малоимущих из бюджета выделили 1,8 млрд руб. Деньги нашлись и для 70 организаций, себестоимость производства тепловой энергии в которых выше, чем установленный единый краевой тариф. Они также получают компенсацию.

Планы перестройки ЖКХ Приморья по глобальности сравнимы разве что с намерениями сделать из Владивостока мегаполис. Край будет переведен на газ, и, по словам губернатора, соглашение с "Газпромом" уже подписано. В далеко идущих планах - замена части автопарка на образцы, работающие на газе.

Про политику

В 2006 г. в крае прошли выборы в ЗС. "Единая Россия" набрала более 48% голосов, таким образом, в ЗС ПК присутствует 31 депутат от этой партии. С однопартийцами у губернатора "сложился конструктивный диалог". Этот год обещает быть политически не менее напряженным, грядут выборы в Госдуму. "И это не должно негативно отразиться на работе всех уровней власти", - сказал с трибуны Сергей Дарькин.

Депутатам же глава края непрозрачно намекнул, что в РФ впервые будет приниматься федеральный бюджет на трехлетний срок: "Думаю, Приморский край должен постепенно переходить к трехлетнему планированию бюджета".

Про ребрендинг

Описание блестящего будущего началось с краткого исторического экскурса, напоминающего о роли Владивостока в жизни России. 30 августа 1889 г. на мысе Голдобина был поднят кайзер-флаг, город получил статус военного форпоста России в АТР. Строительство фортов казне империи в пересчете на современные деньги обошлось в 104 млрд руб. К чему такие подробности? На подготовку к форуму стран АТЭС планируется получить с "федералов" 105 млрд руб. Так сказать, на смену позиционирования в регионе и достойное представительство РФ в Азии.

Проект "Большой Владивосток" с населением от 3 до 5 млн человек должен подкрепить имперские стремления XXI века. И еще пара цифр из нашего общего благополучия через 14 лет. Общий объем инвестиций в строительство промышленных объектов к 2020 г. составит 2 трлн руб., при чем частными инвестициями. А ВРП вырастет в 6,6 раза.

Вместо послесловия

В Пекине готовятся к Олимпиаде, реставрируют памятники к приезду высоких гостей. Искусствоведы в ужасе - из-за ускоренного темпа работ храмы в исторической части города расписаны "под хохлому", истертые от прикосновения тысяч рук бронзовые львы на воротах Храма неба наскоро выкрашены бронзовой краской. К счастью, у нас в процессе "ребрендинга" портить нечего, в крайнем случае, поговорим и забудем.

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