В Приморье появится Ассоциация контрольно-счетных органов

Как сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на отдел прессы и информации Законодательного собрания Приморского края, участники семинара-совещания для сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных образований заявили о создании собственной ассоциации.

В настоящее время в муниципальных образованиях Приморья создано 18 контрольно-счетных органов. Пять из них - в Артеме, Уссурийске, Анучинском, Пожарском и Спасском районах получили статус юридического лица.