Новому главе АГО выдали удостоверение и подарили плетку

В Арсеньеве состоялась церемония инаугурации - вступления в должность нового мэра Николая ЕРМИШКИНА. Большой зал администрации города был заполнен до отказа.

Председатель мунизбиркома Владимир ПЛЮТА зачитал решение избиркома и выдал удостоверение новоиспеченному главе города. Ермишкину предстоит править АГО в течение 5 лет.

Мэр прочитал присягу, поклявшись служить родному городу верой и правдой. Его поздравили руководитель департамента АК Владимир КНИЖНИК, зачитавший приветственный адрес от губернатора, гендиректора ААК "Прогресс", депутата ЗС ПК Юрия ДЕНИСЕНКО, гендиректора ОАО "Аскольд" Виктор ПЕЧЕНКИНА, главы администрации Яковлевского района Николая ВЯЗОВИКА и др. А представители казачества подарили Ермишкину казачью плетку. Непонятно только, кого он сечь будет? Впрочем, есть кого: первыми "попали под плетку" все прежние заместители мэра. Вместе с Ермишкиным пришла и новая команда управленцев. Первым заместителем мэра стал Александр ГОРБУНОВ. В свое время он был зам. начальника муниципальной милиции.

Зам. по экономике теперь - Владимир ЛЕВИН, бывший банкир и бывший уполномоченный по правам человека в Арсеньеве. Зам. по социальным вопросам - Ольга ЛУКЬЯНЧУК, у которой уже есть опыт работы в качестве зам. главы администрации в одном из районов края. Управделами назначена бывшая жительница Дальнегорска Валентина СЕВРЮК, которая в свое время активно работала в штабе бывшего кандидата на пост главы администрации Дальнегорского городского округа Александра ТЕРЕБИЛОВА. На выборах главы Арсеньева она "трудилась" уже в команде Николая Ермишкина.

В настоящее время разрабатывается новая структура администрации АГО. А значит, кадровые перемены только начинаются.