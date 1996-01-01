Вице-премьерский налет

4 апреля первый вице-премьер Сергей ИВАНОВ отправился на местах изучать состояние дальневосточных территорий. Первым пунктом в маршруте значилось Приморье, посещение которого вызвало у Иванова довольно противоречивые впечатления.

Не госзаказом единым

Лейтмотив вице-премьерского визита вполне отвечал риторике, заданной предыдущими "налетами" высокопоставленных лиц: Центр поможет региону в реализации "прорывных" проектов, но уповать исключительно на Москву не стоит. Суть этого принципа вице-премьер Иванов объяснил на примере арсеньевского "Прогресса". "Это единственное высокотехнологичное производство в Приморском крае. Не так давно мы резко увеличили гособоронзаказ для этого предприятия (завод обеспечен работой как минимум до конца нынешнего десятилетия. - Прим. автора), но это всего лишь полумера. Необходимо развивать на заводе гражданское авиастроение", - заявил Сергей Иванов.

По его словам, включение "Прогресса" в состав госхолдинга "Оборонпром" - мера своевременная и необходимая. "Холдинг, по сути, единственный путь спасения завода. Мы создаем холдинги в ключевых отраслях более эффективного использования имеющихся у них ресурсов", - заявил вице-премьер. Кстати, руководство "Оборонпрома" совместно с руководством "Прогресса" обязалось в трехмесячный срок представить в правительство бизнес-план по развитию на заводе высокотехнологичного гражданского самолетостроения. Как подчеркнул Иванов, в противном случае он не видит перспектив успешного существования для предприятия.

Саммит по-прежнему всего лишь "возможный"

От проектов частных вице-премьер перешел к более масштабным вещам вроде комплексного развития территории. В центре внимания здесь, разумеется, оказались перспективы саммита АТЭС и судьба Русского острова. Не секрет, что на сегодняшний день одним из главных препятствий для проведения саммита является милитаризация острова, и Иванов, разумеется, не мог не обойти вниманием эту тему. "Как доложил мне командующий ТОФ, сметная документация, касающаяся вывода воинских частей с Русского, практически готова. Но перед этим нужно создать инфраструктуру для выводимых соединений в других местах края. Сделать это надо очень быстро, потому что, пока военные не покинут гарнизонов, о создании гражданских объектов не может быть и речи", - намекнул Иванов губернатору Сергею ДАРЬКИНУ.

"На острове надо создавать полноценную рекреационную зону. Это одно из немногих мест в России, где можно хорошо отдохнуть. Не надо ездить в Египет, если есть остров Русский", - сказал Иванов.

Характерно, что при этом вице-премьер высказался против идеи создания на Русском игорной зоны. "Для этого мы найдем другие места, подальше от Владивостока", - заявил первый вице-премьер. Что касается моста на остров, без которого мало что возможно в принципе, то, как сказал Иванов, "по нему еще предстоят технические решения". А словосочетание "саммит АТЭС" вице-премьер употреблял не иначе как с прилагательным "возможный", что лишний раз подчеркивает отсутствие у правительства четких планов воплощения в жизнь своих намерений.

Предвыборный вояж преемника?

"Вы знаете, что я начиная с 2000 г. ежегодно бываю в Приморье", - похвалил сам себя вице-премьер Иванов во время встречи с губернатором Дарькиным. В свою очередь глава края продемонстрировал высокому гостю не только ставшую уже дежурной карту объектов к саммиту АТЭС, но и наброски будущего мегаполиса на юге Приморья, идея которого не так давно родилась в недрах краевой администрации. Как подчеркнул Иванов чуть позже, во время общения с журналистами, его очередной визит имеет отношение в том числе и к новой программе социально-экономического развития дальневосточных территорий. "Мы засучили рукава и взялись за дело", - с оптимизмом констатировал вице-премьер.

На первый взгляд приезд Иванова в Приморье кажется логичным продолжением серии визитов высокопоставленных чиновников в край. Однако наивно было бы думать, что вице-премьеру "с перспективой" просто так показали трассу Владивосток-Хабаровск, реконструкция которой потребует не один год и не один миллиард рублей.

Такие визиты, без сомнения, льют воду на мельницу Иванова, как потенциального преемника. Ему доверяют такие стратегические цели, как реализация Госпрограммы вооружений и рассчитанная на долгие годы реформа Вооруженных сил, контроль за исполнением новой программы по развитию Дальнего Востока, в то время как пресловутые нацпроекты в основном закончатся уже в 2008 г. Впрочем, какое бы решение ни принял в конце концов Путин, Иванов в ближайшие годы, без сомнения, останется одним из "тузов" президентской "колоды". И очень отрадно, что "туз" этот, в отличие от других претендентов на президентское кресло, знаком с Приморьем не понаслышке.