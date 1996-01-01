С любовью к Зурабову

А как вы думали?! Любят Михал Юрьича и ценят, и не сомневайтесь. Я бы даже сказал, боготворят. Уж слишком многим скандальный министр дорог и нужен. Такие люди у нашей торгово-политической элиты на вес золота.

Даже если бы ЗУРАБОВА и не было, нет сомнения, что подобие этого монстра в элегантном костюме быстренько слепили бы из подручных пиар-средств.

Возьмем, например, политиков. Ведь необходим им такой человек, как ненавистный всем министр? Хочешь победить на каких-нибудь выборах, поливай грязью Зурабова - и тебе воздастся. А если ты уже депутат и тебе надо, к примеру, изобразить борьбу за права обездоленных россиян, критикуй Зурабова вдоволь.

Взглянем на самую руководящую ныне партию, которая в свое время и приняла заведомо скандальный закон о дополнительном лекарственном обеспечении. Некрасиво получилось, согласитесь...

А как партии прикрыть свой оголившийся политзад? Да проказником Мишкой и прикрыть.

А не будь министра, кого тогда вызывать в Госдуму? Не президента же?! Это, как говорится, наше безгрешное всё! Да и самому президенту такие люди, как Михаил Зурабов, похоже, любы. Молнии проблем над Россией сверкают часто, так что самой верховной власти громоотводы нужны всегда.

"Я обещаю, что Зурабов в должности министра не будет", - в очередной раз заявил спикер Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ на прошлой неделе. Сурово? Ну еще бы! В итоге Михаил Зурабов, как обычно, на своем месте, лекарств бесплатных как не было, так и нет, зато пиар-то какой. Вы скажете, пиар-пиаром, а честь пора знать! Да, остыньте, просто не время еще снимать министра-монстра. Трудно, естественно, депутатам, народ уже буквально скулит, но держаться нужно... А хотите знать, когда Зурабова снимут? Что-то подсказывает, что случится это ближе к осени. Именно тогда начнется избирательная кампания по выборам депутатов в Госдуму.

Тут-то мощный натиск партии власти и запланированное кремлевскими политтехнологами низвержение Зурабова будет как нельзя кстати (правда, есть мнение, что золотому кадру найдут не менее теплое местечко). И взметнутся партийные рейтинги, и потянется благодарный народ к урнам, голосовать за избавителей от лекарственной чумы...

Еще любят и боготворят зурабовщину как явление чиновники от медицины и "лекарственные" коммерсанты. А как же! Есть у меня в загашнике парочка дипломов, но, увы, среди них нет "ксивы" с юрфака. Видимо, в силу своей правовой недалекости я еще как-то догадываюсь, что по утвержденной, в том числе и народными избранниками, схеме медкоммерсанту выгоднее купить лекарство за рубежом втридорога, но хоть тресни, не понимаю, почему в этой афере не видят состава преступления правоохранители...

Не заблуждайтесь также насчет того, что Зурабов особо противен и властям на местах. Слушать стоны народные, до кого они, конечно, доходят, приятного мало, но уж очень во многих российских регионах чиновники кормятся на "лекарственных" откатах или даже имеют свои компании на фармацевтическом рынке. Как тут не любить Зурабова...

На днях услышал просто вопиющую историю о том, как одна 27-летняя жительница Приморья была вынуждена продать свою квартиру, чтобы покупать лекарства для лечения тяжелой болезни. Между прочим, эти лекарства она должна получать от государства БЕСПЛАТНО.

И еще. Из меддепартаментов просочилась информация, что если ситуацию лекарствами СРОЧНО не улучшить, то только в ближайшие два-три месяца умрут от 15 до 20% тяжелобольных, которые могли бы еще жить. Кое-какие суммы на лекарства на днях поступили в регионы, но, по некоторым оценкам, это в лучшем случае 30% от необходимого. Не сомневайтесь - и эти деньги скукожатся, пока дойдут до аптек.

Но это все издержки на фоне большой и беззаветной любви. Любви, которая греет тысячи наших преуспевающих сограждан. Тех, кому априори выгодно, чтобы как можно больше россиян болело так же серьезно, как серьезно вся эта закормленная орава любит своего благодетеля.