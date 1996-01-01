Китай строит торговую зону "Хуньчунь-Хасан"

Китай и Россия намерены создать в приграничной с Приморьем провинции Цзилинь китайско-российскую транснациональную экономическую зону, сообщает PrimaMedia со ссылкой на газету "Жэньминь жибао".

Издание отмечает, что, по статистике таможни, в последние три года товарооборот между провинцией Цзилинь и Россией растет в среднем на 80% в год. В 2006 г. общий объем товарооборота между двумя сторонами составил почти $400 млн. К настоящему времени эта провинция создала на территории России 37 предприятий, охватывающих отрасли лесообрабатывающей промышленности, стройматериалов, пищевых продуктов, медикаментов, текстиля и т. д. Россия создала в провинции Цзилинь 18 предприятий.

Приграничная торговля представляет собой одну из главных форм торгово-экономического сотрудничества провинции Цзилинь с Россией. Нынче строится китайско-российская зона свободной торговли "Хуньчунь-Хасан". После завершения строительства этой зоны она позволит гражданам, судам и другим транспортным средствам двух стран свободно входить в зону и выходить из нее, более того, позволит лицам и грузам третьих стран свободно передвигаться и провозиться по зоне.

PrimaMedia напоминает, что зона "Хуньчунь-Хасан" станет третьей попыткой создания приграничной китайско-российской зоны свободной торговли. Первой стала торговая зона между российским переходом "Полтавка" и китайским городом Дуннин, второй - зона "Суйфэньхэ-Пограничный".