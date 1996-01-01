Партии Черепкова больше нет

В понедельник ее ликвидировали из-за малочисленности по решению Верховного суда РФ. Депутат Госдумы Виктор ЧЕРЕПКОВ подтвердил кончину своего детища.

Ликвидации партии добивалась Росрегистрация, которая не нашла у "Свободы и народовластия" необходимых по закону 50 тысяч членов и региональных отделений с численностью не менее 500 человек в большинстве субъектов страны. Впрочем, Виктор Черепков, правильно определив, откуда ветер дует, быстро перестроился. В настоящее время он является сопредседателем фракции Народно-патриотический союз "Родина" (Партия национального возрождения "Народная воля" - Социалистическая единая партия России - "Патриоты России").