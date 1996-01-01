Сергей Иванов инспектирует Приморский край

В Приморье прибыл первый вице-премьер Правительства РФ Сергей ИВАНОВ.

По прилету он сразу отправился в Арсеньев на завод "Прогресс", посмотреть на процесс сборки вертолета Ка-50 "Черная акула".

В честь прибытия высокого гостя арсеньевцы устроили образцово-показательные полеты "Акул". По плану визита состоялся и осмотр участка федеральной трассы Хабаровск-Владивосток в районе Уссурийска. По мысли краевых властей этот участок уже в ближайшем будущем должен превратиться в скоростную трассу.

После всех запланированных экскурсий Сергей Иванов провел совещание с руководителями органов власти. Подробности читайте в "Золотом Роге" во вторник.